Así están siendo los primeros días como mamás de Dulceida y Alba Paul

Dulceida y Alba Paul están disfrutando de la nueva e ilusionante etapa tras el nacimiento de su hija Aria. Hace escasas dos semanas, el 15 de octubre, la pareja anunciaba a través de sus redes sociales, la llegada de su pequeña. Desde entonces, ambas han publicado fotografías de los primeros días siendo ya una familia de tres: paseos por la playa, quedadas con amigos y amor, mucho amor. Y es que. a las vista de las imágenes, las dos mamis se derriten con su niña; que ahora es su máxima prioridad.

© albapaulfe

Dulceida, recuperándose de la cesárea

La creadora de contenido catalana no ha dudado en contar los detalles del parto: "Al final me puse la epidural, pero seguía sin dilatar. Hasta que a las cuatro de la tarde o así la pequeña se empezó a debilitar y tuvieron que hacerme una cesárea", reconoció Aida, aunque admitió a sus seguidores que tras unos días de reposo considera la situación una maravilla y que está repleta de amor y felicidad. Además, ha compartido que le esperan unas semanas de recuperación debido a las molestias de la cesárea, que como ha destacado no la dejan disfrutar de su hija al máximo. A pesar de este contratiempo, la influencer no pierde la sonrisa ya que se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida.

© albapaulfe Alba Paul, pareja de Dulceida, con su pequeña Aria

© Dulceida

Casi una década de amor

Nueve años han pasado desde que Aida Domènech, más conocida como Dulceida, y Alba Paul anunciaran su relación sentimental. Casi una década en la que sus vidas han dado un giro mayúsculo en todos los aspectos y que les han llevado a consolidarse como una de las parejas más queridas del panorama influencer. Su historia de amor es una de esas que parece sacada de una comedia romántica y que despierta la admiración de millones de personas, pero no ha estado exenta de momentos duros, pues, pese a que ambas siempre han sabido que eran la una para la otra, decidieron emprender caminos separados hace tres años, en octubre de 2021. Una ruptura muy complicada para ambas que se desencadenó pasada la pandemia hasta que en abril de 2023 se dieron una segunda oportunidad.

© @dulceida

Boda y aumentar la familia, sueños cumplidos

La pareja se casó 10 de septiembre del año 2016 en un entorno de excepción: La cala Morisca de Sitges, ciudad costera ubicada al sudoeste de Barcelona, que fue el escenario que vio sellar su amor al son de I don't Wanna Miss a Thing, de Aerosmith, y Let it go, de la película Frozen. Arropadas por todos sus seres queridos pronunciaron su inolvidable 'sí, quiero', al que siguió el baile nupcial, con Comiéndote a besos, de Rozalén, de fondo. El feliz matrimonio, que instaló su residencia en Barcelona, donde ahora disfrutan de su primera y esperada hija, Aria.