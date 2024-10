Dulceida muestra cómo ha cambiado su cuerpo una semana después de dar a luz

Dulceida y Alba Paul acaban de inaugurar una nueva e ilusionante etapa tras el nacimiento de su hija Aria. Hace exactamente siete días, el 15 de octubre, que la pareja compartía con sus seguidores que su pequeña ya estaba aquí. Desde el momento en el que anunciaron que iban a ser madres hasta ahora, Aída ha hecho partícipes a sus fans de este precioso proceso y este martes ha publicado un video donde enseña como está siendo su recuperación postparto.

© @dulceida

Con la naturalidad que la caracteriza, la influencer ha posado delante de un espejo enseñando su cuerpo una semana después de haber dado a luz. Además, durante estos últimos días, Dulceida se ha sincerado con sus seguidores sobre su complicada experiencia en el parto, ya que le tuvieron que practicar una cesárea de urgencia.

© @dulceida

"Al final me puse la epidural, pero seguía sin dilatar. Hasta que a las cuatro de la tarde o así la pequeña se empezó a debilitar y tuvieron que hacerme una cesárea", reconoció Aida, aunque admitió a sus seguidores que tras unos días de reposo considera la situación una maravilla y que está repleta de amor y felicidad. Además, ha compartido que le esperan unas semanas de recuperación debido a las molestias de la cesárea, que como ha destacado no la dejan disfrutar de su hija al máximo. A pesar de este contratiempo, la influencer no pierde la sonrisa ya que se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida.

© @dulceida

Otro aspecto de su postparto que ha querido compartir son sus antojos. Desde el hospital, Aída publicó una fotografía con un fuet, en el que se podía apreciar la marca, mientras miraba a Aria ensimismada, lo que causó un alboroto en redes sociales que Aída cortó de manera contundente. "Es indignante que una mujer que acaba de ser madre tenga que salir a desmentir cosas que son muy evidentes, pero como ni recién parida dejan de inventarse cosas sobre mí, no me queda otra. La foto del fuet no es publicidad, para los nuevos (que sois todos los que venís a criticar). Si es publicidad se tiene que marcar por ley y así siempre lo hago", comentaba.

Finalizó el comunicado subrayando que nunca utilizaría a su hija con fines económicos: "Y para el futuro: Nunca haré publicidad con mi hija. Llevo nueve meses deseando comerme un fuet y es lo que he hecho y sigo haciendo. Y publicaré lo que me apetezca, con etiqueta o sin etiqueta porque puedo comer la marca que me da la gana que para eso es mi vida. Y generar todo un debate respecto a esto, en este momento tan íntimo me parece de muy pala praxis y educación, así que siendo igual de maleducada que vosotros, a estas personas os mando a la mierda y sigo feliz con mi vida".