La contundente respuesta de Dulceida a las críticas recibidas tras el nacimiento de su hija

Dulceida y Alba Paúl están viviendo un momento mágico tras el nacimiento de su primera hija en común. La pareja de influencers ha cumplido su sueño de formar una familia y ser mamás: "El amor de nuestras vidas ya está aquí. Aria Paúl Domenech. Ni en nuestros mejores sueños, estamos alucinando y explotando de amor", con estas palabras anunciaban que por fin tenían a su niña, Aria, en brazos. Una feliz noticia que se ha visto empañada por los haters de la creadora de contenido, que la han atacado por, supuestamente, hacer publicidad tras dar a luz. Una situación que ha enfurecido a la damnificada que ha emitido un comunicado.

Dulceida está cansada que por cada movimiento suyo, la critiquen, y sus haters saquen puntilla de todo. Ahora, la situación se ha provocado porque la influencer subió una publicación a su perfil social tras dar a luz en la que anunciaba el nacimiento de su niña. Dentro del carrusel de instantáneas que quiso mostrar, había una fotografía de la empresaria sosteniendo a su niña en brazos y con un fuente en la mano de Casatarradellas. Una instantánea que provocó que algunos de sus seguidores la juzgaran por hacer, presuntamente, publicidad con su hija, desde el hospital y nada más convertirse en mamá.

Ante estos juicios, Dulceida ha emitido un comunicado asegurando que todas las especulaciones que se están realizando, son falsas: "Es indignante que una mujer que acaba de ser madre tenga que salir a desmentir cosas que son muy evidentes, pero como ni recién parida dejan de inventarse cosas sobre mí, no me queda otra", comenzaba explicando. Posteriormente, ha explicado la verdadera realidad de la fotografía: "Es indignante que una mujer que acaba de ser madre tenga que salir a desmentir cosas que son muy evidentes, pero como ni recién parida dejan de inventarse cosas sobre mí, no me queda otra. La foto del fuet no es publicidad, para los nuevos (que sois todos los que venís a criticar). Si es publicidad se tiene que marcar por ley y así siempre lo hago".

Un comunicado que ha querido zanjar, dejando claro, que nunca usará a su niña para fines económicos: "Y para el futuro: Nunca haré publicidad con mi hija. Llevo nueve meses deseando comerme un fuet y es lo que he hecho y sigo haciendo. Y publicaré lo que me apetezca, con etiqueta o sin etiqueta porque puedo comer la marca que me da la gana que para eso es mi vida. Y generar todo un debate respecto a esto, en este momento tan íntimo me parece de muy pala praxis y educación, así que siendo igual de maleducada que vosotros, a estas personas os mando a la mierda y sigo feliz con mi vida".

El nacimiento de Aria

La influencer catalana dio a luz a la pequeña Aria, que es el original nombre que han escogido para la niña, el pasado 15 de octubre poco después de las seis de la tarde, concretamente a las 18:20 horas. La pareja anunció el embarazo el pasado mes de abril cuando publicaron una fotografía en la que sostenían una serie de ecografías junto a la frase: "Tus mamis te esperan con muchas ganas" y así ha sido como han recibido a su bebé, con ganas y llenas de ilusión. Desde el primer momento, Dulceida ha mostrado con mucha naturalidad todo el proceso del embarazo y se mostraba muy confiada y segura de sí misma para afrontar el momento del parto ya que no ansiaba otra cosa que "poder tenerla en brazos". Finalmente ese día ha llegado y junto con Alba se prepara para afrontar esta nueva etapa llena de cambios y de retos. Una felicidad y un amor que ahora invade y arrasa sus vidas.