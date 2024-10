Hiba Abouk desvela, en 'MasterChef Celebrity', cómo nació su amistad con Blanca Romero

La última gala de MasterChef Celebrity no ha dejado indiferente a los seguidores del talent culinario al dar un giro impactante: una doble expulsión que dejó sin palabras tanto a los concursantes como a los espectadores. En una noche donde el talento y la estrategia estuvieron a prueba, dos aspirantes tuvieron que colgar el delantal y despedirse de la competición. Y todo bajo la atenta mirada de Blanca Romero, quien ha acudido como invitada para apoyar al jurado. Una de las aspirantes, Hiba Abouk, no ha podido reprimir la sonrisa al ver a la modelo y actriz.

© TVE

La amistad de Hiba y Blanca

La actriz y modelo ha regresado a la que fueron sus cocinas durante la edición anterior. Blanca no ha parado de sonreír en todo momento e incluso se ha atrevido a responder las indiscretas preguntas personales de los concursantes: "En el amor me va como siempre". Hiba Abouk ha mostrado su alegría al ver a Blanca Romero junto a Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo y Jordi Cruz: "Estoy contenta. Blanca me relaja bastante", ha indicado. "Siempre me ha cuidado mucho, me iba yo de fiesta con ella cuando era menor de edad", ha confesado.

© TVE

Confesiones a las que Blanca también ha añadido que conoce a Hiba desde que era una niña: "Ella es muy flamenca y nos encontrábamos en los bares de flamenco", ha añadido la modelo, explicando la conexión que le une con la intérprete de series como 'El príncipe'.

© TVE Blanca Romero en MasterChef Celebrity

Doble expulsión que marca un antes y un después

MasterChef Celebrity marca un antes y un después, dejando claro que solo los mejores llegarán a la fase final y a recibir tan ansiado trofeo. A medida que avanzan los programas, los concursantes saben que cada prueba será más difícil y que el mínimo error podría costarles su lugar en el concurso. La doble eliminación de Lamuño y Gómez de la última gala es un recordatorio importante de que el talento culinario, la precisión y la adaptabilidad son esenciales para sobrevivir en las cocinas más conocidas de la televisión.