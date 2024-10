'MasterChef Celebrity' sorprende con una doble expulsión completamente inesperada

La novena edición de MasterChef Celebrity sigue elevando la intensidad y las sorpresas, pero en su última gala dio un giro impactante que nadie se esperaba: una doble expulsión que dejó sin palabras tanto a los concursantes como a los espectadores. En una noche donde el talento y la estrategia estuvieron a prueba, dos aspirantes tuvieron que colgar el delantal y despedirse de la competición.

Tras una serie de pruebas cada vez más exigentes, José Lamuño y Raúl Gómez fueron los eliminados en esta edición del concurso de talentos, una salida que ha dejado huella en sus compañeros. Para Lamuño, quien había tenido una segunda oportunidad al regresar a la competencia como repescado, esta despedida resulta aún más dolorosa, pues tras haber luchado por regresar, su recorrido se vio interrumpido de nuevo. "Estoy dolido, la verdad, porque me da mucha pena. Pero bueno, lo acepto y me voy con la conciencia de haberme dejado la piel en este programa".

Por otro lado, Raúl Gómez no pudo contener las lágrimas al escuchar su nombre y reveló la carga emocional que ha traído esta competencia. “Ha sido un placer absoluto, esto no me lo quita nadie. Me lo he pasado… Y aprendiendo de tantas cosas también. Me voy feliz pese a estas lágrimas, estoy feliz de la vida”, ha comentado visiblemente emocionado.

Una noche de sorpresas y estrategias.

El capítulo comenzó con una prueba de estrategia que enfrentó a los concursantes en uno de los retos más emblemáticos del programa: el de los "robos". Cada famoso tuvo la oportunidad de tomar hasta diez ingredientes de sus compañeros para mejorar su propia despensa y, de paso, complicar el reto a sus rivales. Así, la tensión comenzó desde el primer minuto, con los aspirantes sopesando cada movimiento para quedarse con los ingredientes clave. Blanca, Romero, ex concursante de la edición anterior, acudió como invitada y no dudó en compartir su experiencia y consejos para maximizar el juego táctico.

Algunos, como Hiba Abouk, decidieron ir por los ingredientes especiales como la carne, mientras que otros, como Raúl Gómez, adoptaron una postura más benevolente, robando elementos menos cruciales.

El desafío inesperado con frutos secos

El momento decisivo de la noche llegó con la prueba de eliminación, donde cinco de los aspirantes, entre ellos José Lamuño, Raúl Gómez, Pitingo, Marina Rivers e Inés Hernand , se enfrentaron a un desafío técnico con un ingrediente estrella que pocos esperaban: los frutos secos. Este elemento que a primera vista parece sencillo, resultó ser un verdadero reto al exigir a los concursantes precisión y creatividad para convertirlo en el componente principal de sus platos. Para esta prueba, los famosos tuvieron que replicar los platos del famoso chef Paco Morales, del restaurante Noor. Además contaron con la presencia de Celeste, semifinalista de MasterChef 12, a quién les acompañó y motivó durante el reto.

Tras 75 minutos de trabajo intenso, los concursantes presentaron sus creaciones ante los jueces. Marina Rivers e Inés Hernand recibieron elogios. De hecho, el propio Paco Morales comentó que uno de los platos de Marina podría servirse en su restaurante.

Para José Lamuño y Raúl Gómez la historia fue diferente. Ambos aspirantes enfrentaron dificultades con sus platos y tras una evaluación exhaustiva, los jueces tomaron la decisión de eliminarlos a ambos. Este anuncio cayó como un jarro de agua fría en la cocina, ya que una doble expulsión no solo es poco común sino que además eleva la exigencia para los que quedan en la competencia.

Con esta doble expulsión, MasterChef Celebrity marca un antes y un después, dejando claro que solo los mejores llegarán a la fase final y a recibir tan ansiado trofeo. A medida que avanzan los programas, los concursantes saben que cada prueba será más difícil y que el mínimo error podría costarles su lugar en el concurso. La doble eliminación de Lamuño y Gómez es un recordatorio importante de que el talento culinario, la precisión y la adaptabilidad son esenciales para sobrevivir en la cocina de MasterChef.