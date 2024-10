Rodri celebra el Balón de Oro con su novia tras ocho años de amor: 'Es la persona más importante de mi vida'

La gala del Balón de Oro coronó a Rodrigo Hernández 'Rodri' como el mejor futbolista de la temporada 2024 en una ceremonia que estuvo llena de anécdotas y momentos entrañables. A sus 28 años, el centrocampista del Manchester City se ha convertido en el segundo jugador español que consigue este título, después de que Luis Suárez lo hiciera en el año 1960. Fue su gran noche y tenía mucho que celebrar, por eso, le acompañaron las personas más importantes de su vida.

© Getty Images

© Getty Images

Su gran apoyo

Nos referimos a sus padres, que posaron así de felices y orgullosos en el photocall, y a su novia Laura, que se mostró muy emocionada. Todos quisieron acompañar a Rodri en el que, sin duda alguna, ha sido uno de los días más importantes de su vida profesional y personal. El jugador español se vistió para la ocasión y cambió las botas por los zapatos de vestir, además de llevar un elegante traje negro con camisa blanca y pajarita.

© Getty Images

© Getty Images

Su novia Laura, por su parte, eligió un sencillo vestido de color negro con escote palabra de honor y drapeado en la cadera que combinó con un collar de diamantes y clutch plateado, además de la melega recogida en un bonito moño dejando algunos mechones sueltos.

© Getty Images

© Getty Images

Rodri llegó al Teatro del Châtelet de París con sus muletas, ya que hay que recordar que está en pleno proceso de recuperación de una lesión de ligamentos cruzados que le hará perderse toda la temporada. Su novia estuvo en todo momento muy pendiente de él mientras desfilaban por la alfombra roja e incluso no dudó en sujetarle las muletas para que pudiera posar más cómodo ante los fotógrafos.

© Getty Images

© Getty Images

Doble celebración: premio y aniversario

El discurso de Rodri cuando ganó el Balón de Oro no pudo ser más emotivo. "Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente. Sé que hoy es un día muy especial no sólo para mí, sino para mi familia y mi país", empezó diciendo. "Quería dar las gracias en primer lugar a la persona más importante que tengo hoy en día, que es mi novia Laura.", dijo el futbolista recordando que "justo hoy hacemos ocho años, es nuestro aniversario". "Sin ti este camino no hubiese sido el mismo, así que muchas gracias", dijo ante la mirada emocionada de su chica.

© Getty Images

"Un hombre que juega al fútbol por amor"

"A mi familia, por supuesto, por todos los valores que me ha dado, por lo que representa para mí, por lo que me ha ayudado desde el principio a no confundirme y a seguir los pasos correctos para ser lo que soy: un hombre, una persona que juega al fútbol por amor. También a una persona muy especial que es el que ha vivido conmigo todo este proceso, mi agente, que se llama Pablo. Quién nos diría que hoy estaríamos aquí cuando me ibas a buscar y me llevabas a los partidos con un amor tan incondicional que no he visto nunca, con el mismo sueño que tenía yo de llegar a lo más alto. Y también quería agradecer al resto de mi familia y amigos".

© Getty Images

© Getty Images

El discurso de Rodri al completo

"Evidentemente no me quiero olvidar de mis compañeros, entiendo que el fútbol es un deporte colectivo y sin ellos no estaría aquí. Manchester City, a todo el staff, a los jugadores... Para mí es muy especial, sin vosotros no podría haberlo conseguido. Estoy en el que para mí es el mejor club del mundo y gracias a ello todo es mucho más fáci. A la Selección, a Luis por confiar en mí, a los compañeros con los que gané la Eurocopa y quería mencionar a uno especial, a Dani Carvajal, que ha sufrido la misma lesión que he sufrido yo y que merecería estar aquí en este atril ganando el Balón de Oro. Y a uno que lo ganará dentro de no mucho, Lamine. Sigue trabajando duro, lo tienes todo por delante. Hoy es una victoria no mía, sino del fútbol español, concluyó ante el aplauso de todos.

© GTRES

© GTRES

Para celebrar su triunfo en el Balón de Oro y también su aniversario, la pareja salió a disfrutar de la noche parisina. Así les vimos saliendo del local en el que estuvieron hasta la madrugada, brindando por todos los éxitos que está cosechando Rodri y los que están por venir.