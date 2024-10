Las imágenes de Lamine Yamal arropado por sus padres y su hermano, su auténtico 'miniyo'

Con tan solo 17 años, Lamine Yamal no deja de sumar éxitos en su carrera profesional. Este lunes, 28 de octubre, ha vuelto a hacer historia alzándose con el Trofeo Kopa a mejor jugador joven del mundo, sucediendo a Jude Bellingham - ganador de la edición de 2023 - y convirtiéndose en el futbolista más novato en llevarse a casa este galardón. Una noche épica en la que ha estado arropado por sus compañeros del FC Barcelona y, como no podía ser de otra forma, por su familia: su padre, su madre y su hermano pequeño de dos años.

© Getty Images

© ballondorofficial

Lamine Yamal ha viajado con su equipo, el FC Barcelona a Francia para vivir una jornada inolvidable. El futbolista, junto a Dani Olmo, Pau Cubarsí, el presidente del club azulgrana, Joan Laporta y las representantes del Barça Femenino, han acudido al Teatro del Châtelet de París para asistir a la ceremonia del Balón de Oro. Una gala en la que se premia a los mejores jugadores de la temporada 2023-2024 y en la que el joven ha sido el premiado con el Trofeo Kopa. Pero más allá de su equipo deportivo, también ha estado con su familia: "Los padres más orgullosos del universo te queremos LAMINE YAMAL", ha escrito su progenitor.

© hustle_hard_304

Nada más llegar a las inmediaciones del teatro parisino, situado en el primer distrito de la ciudad, Lamine Yamal ha sido vitoreado y recibido entre aplausos de las decenas de personas que se han acercado al citado lugar para mostrar su apoyo a sus ídolos. Cabe recordar, que desde el primer momento, se convirtió en el gran favorito para ganar la Kopa - entre los diez candidatos nominados - gracias a su liderazgo en el Barça y por sus logros con la Selección Española, con la que ganó la Eurocopa tras su decisivo gol contra Francia en la semifinal. Una vez en el interior del emblemático edificio y tras posar con sus compañeros, el delantero se ha colocado en el photocall junto a su familia, quienes son sin duda el motor de su vida. Su padre, Mounir Nasraoui, natural de Marruecos, su madre, Sheila Ebana, natural de Guinea Ecuatorial y su mayor fan; y su hermano pequeño, Keyne, de dos años.

© Getty Images

Su madre, sin poder contener la emoción, ha compartido un vídeo del momento en el que la estrella del fútbol sube al escenario a recoger su galardón. Eso sí, quien ha acaparado todos los focos fue el menor de la familia. El pequeño Keyne, que como un adulto, ha lucido un traje de chaqueta negro con unas deportivas blancas y una camiseta de Dolce&Gabbana, fue el centro de todas las miradas. El jugador siente debilidad por él y es el niño de sus ojos. Lamine ha posado ante los fotógrafos con su hermano, muy sonriente, dejando ver el amor que siente. Además, el menor se ha mostrado muy simpático y sonriente.

© Gtres

© ballondor

El mundo entero habla de Lamine Yamal y la prensa a nivel internacional le definen como un crack de 17 años que está llamado a hacer cosas grandes en el fútbol mundial. España entera vibró con su juego durante toda la Eurocopa y su nombre era uno de los más sonados de la Selección Española, porque aunque ya formaba parte de la plantilla del Barça, su vida cambió durante esta competición que le convirtió en un auténtico fenómeno mediático, comenzando a generar un gran interés tanto dentro como fuera del campo. También aquí, el adolescente nacido en el municipio barcelonés de Esplugas de Llobregat, estuvo arropado por su familia. "La mami orgullosa de su niño", así se definía su madre, Sheila.

© Getty Images

De hecho, es su madre quien le baja los pies a la tierra, tal y como confesó el propio Lamine en El Hormiguero: "Ir a casa de mi madre y que me diga ponte las chanclas, cierra la puerta, apaga la luz, haz la cama". Incluso, confesó que tiene poder sobre la persona que gestiona la carrera de Lamine, que ahora también va a tener su propio equipo en la Kings League. "Ella manda a mi representante", ha dicho el deportista entre risas. También tiene muy presentes los consejos que le da su abuela, que llegó a España hace tres décadas: "Me dice que no me ponga negro y que sonría mucho y cuide a mis padres".

© Gtres

Quien también es muy importante para él, aunque en esta ocasión no le ha podido acompañar ha sido su primo, quien lo lleva a entrenar porque aún no puede sacarse el carnet. Fue precisamente con él con quien empezó a jugar al fútbol en la calle y a darse cuenta de que aquellos planes de por la tarde eran más que un entretenimiento. Nada más recibir el Trofeo Kopa, Lamine Yamal ha subido al escenario para recoger el galardón y pronunciar unas palabras de agradecimiento en las que ha querido tener en cuenta a todas aquellas personas que le influyen y ayudan en su carrera profesional: "Buenas noches, es un orgullo poder recibir este premio y quería agradecer a mi madre, mi padre y mi abuela que me han ayudado desde siempre. Quería acordarme de los técnicos, la selección, el Barcelona, Luis, Xavi y visca el Barça y el 304", ha comenzado diciendo el referencia a su familia y a su barrio.

© ChampionsLeague

Posteriormente, ha hablado sobre si le gustaría ganar el Balón de Oro con los compañeros de Moviestar +: "Ojalá pueda ganar el Balón de Oro lo más pronto posible. Lo más importante es divertirse, porque cuando te diviertes sale todo mejor. Estoy centrado en LaLiga, la Champions y todo lo que se pueda. Iremos a por más", ha finalizado. Él mismo ha compartido un vídeo en su perfil público en el que se le puede ver muy feliz, sonriente, con la copa en la mano y diciéndose así mismo: "Lamine Yamal. Ganador de la Kopa 2024". Su padre, por su parte, ha compartido una publicación en la que ha escrito solo dos palabras cargadas de significado: "Te quiero".

© hustle_hard_304