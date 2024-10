Hablamos con los 'influencers' Nacho Yanes y Laura Dosouto y nos revelan en primicia si el bebé que esperan es niño o niña

Nacho Yanes y Laura Dosouto conocen bien cuál es el sabor del éxito. Tanto a nivel personal, con los trece años de historia de amor que llevan ya escritos, como en el ámbito profesional. Ella compagina su carrera como arquitecta con su faceta como creadora de contenido, mientras que él ejerce como consultor en la compañía internacional EY de forma paralela a su trayectoria como modelo y en redes sociales, que incluso Forbes ha reconocido incluyéndole en su lista Best Influencers 2022. Ambos disfrutaban de una vida tranquila y armónica... pero, de repente, su mundo se puso "patas arriba".

Con estas mismas palabras la pareja de influencers anunció recientemente a sus seguidores que están esperando su primer hijo. Una gran noticia que para Nacho ha llegado como un rayo de luz en un año complicado, el más difícil de su vida, puesto que la pasada primavera perdió a su padre. Hablamos con Nacho Yanes y Laura Dosouto en este momento de cambios y muchas emociones, a punto de convertirse en padres. La arquitecta está embarazada de cinco meses y medio, por lo que iniciarán el próximo año dando la bienvenida a su pequeño, un mini Nacho, ya que, tal y como nos revelan en primicia, el bebé que están esperando ¡es un niño!

© @francalderonoficial Fotógrafo: Fran Calderón. Hotel Fénix Gran Meliá

Lo primero, ¡enhorabuena! ¿Cómo estáis viviendo esta etapa tan emocionante?

¡Muchas gracias! La verdad es que está siendo una etapa muy emocionante. Estamos muy ilusionados, felices y lo estamos intentando llevar de la manera más relajada posible. Si antes intentábamos llegar a todo, ahora priorizamos estar sin estrés, sin prisas, y con la tranquilidad necesaria que requiere este momento, especialmente para Laura.

Laura, ¿de cuánto tiempo estás y cómo te encuentras?

Laura: Estoy de cinco meses y medio. Ahora puedo decir que estoy disfrutando del embarazo, ya que en los primeros tres meses estuve prácticamente todos los días con náuseas, malestar y un cansancio que no me permitía estar al cien por cien. Ahora estoy muy bien en comparación con el inicio, con mucha energía y ganas de hacer cosas. ¡Espero que me dure hasta el final!

Fotógrafo: Fran Calderón. Hotel Fénix Gran Meliá

¿Cómo reaccionasteis al conocer la noticia? ¿Y vuestro entorno?

Nos miramos con cara de sorpresa y alegría y luego nos dimos un abrazo entre lágrimas. Respecto a nuestro entorno, grabamos sus reacciones para tenerlas de recuerdo, y las hay muy emocionantes y simpáticas, incluso algunas de incredulidad. De hecho, hay un vídeo muy gracioso en el que Nacho se lo cuenta a sus amigos y ellos, durante cinco minutos ¡no se lo creen!

¿A quién se lo contasteis primero?

Lo primero fue a la familia, ya que nos íbamos de vacaciones con ellos y se nos estaba complicando disimularlo. El primer viaje fue a Sanxenxo con los padres de Laura y, como ya sabéis, en Galicia se come muy bien, por lo que era imposible que su madre no se diese cuenta (ya sabéis cómo son las madres). Después nos fuimos a Huelva con mi familia y se lo contamos a todos juntos en la playa. Fue muy emocionante la reacción de mi madre. Además, ¡nuestra Maty ya empezaba a sospechar!

© @danipaperboat Fotógrafo: Dani Paper Boat. Estudio Rufio Garaje

Al anunciarlo públicamente, dijisteis que vuestro mundo se ha puesto “patas arriba”, ¿os sentís así?

Nuestra primera sensación fue esa. Sin embargo, conforme pasan los días y lo vas asimilando, te das cuenta de que será una etapa maravillosa, en la que aprenderemos mucho. Es verdad que, al final, tienes que ser consciente de que la paternidad supone un gran cambio, pero lo llevaremos con mucha dedicación, amor e ilusión. Al fin y al cabo, llevamos trece años juntos, tenemos una relación muy sólida y nos conocemos mucho, ¡aunque todavía hay momentos en los que no nos terminamos de creer que vayamos a ser padres!

¿Tenéis algún nombre pensado?

La verdad que estamos entre varios, pero uno de ellos lo tenemos como favorito, porque además de que el nombre nos gusta, tiene un valor sentimental importante para Nacho. Hasta que haya un nombre, le llamamos de apodo cariñosamente “Bollito”.

Fotógrafo: Fran Calderón. Hotel Fénix Gran Meliá

¿Cómo creéis que afectará la paternidad a vuestra faceta profesional?

La idea es que afecte lo menos posible a nuestra vida profesional. Aun no lo hemos pensado mucho, pero intentaremos ayudarnos mucho el uno al otro, para seguir trabajando en lo que nos gusta y seguir creciendo personal y profesionalmente. Además, Laura es superorganizada y formamos muy buen equipo. Aunque sabemos que los primeros meses serán un caos maravilloso, confiamos que juntos logremos tener una rutina.

¿Cómo os conocisteis? ¿Fue un “flechazo”?

Nacho: Nos conocimos hace trece años por estas fechas, ya que era una fiesta de Halloween en una mítica discoteca madrileña. Yo trabajaba como relaciones públicas de esa discoteca y Laura solía salir allí con sus amigas. Recuerdo que fui al baño y Laura me vino a hablar. Sin embargo, Laura recuerda que la historia fue justamente al revés. Sea como fuere, ¡aquí seguimos más unidos que nunca!

Vuestros seguidores os conocen bien gracias al contenido que compartís, pero ¿cómo son Nacho y Laura fuera de las redes y lejos de las cámaras? ¿Hay algo que pudiera sorprender a vuestros followers?

Somos personas familiares, alegres, y con amistades de toda la vida. Nos gusta hacer planes juntos, ya que compartimos intereses y hobbies parecidos, y debido al ritmo de vida que llevamos, también nos encanta tener tiempo para nosotros, y estar en casa relajados. La gente, cuando nos conoce en persona, se sorprende porque dicen que somos mucho más majos en comparación a la percepción que tenían en redes sociales, así que ¡creemos que eso es bueno!

© @danipaperboat Fotógrafo: Dani Paper Boat. Estudio Rufio Garaje

¿Qué esperáis el uno del otro como futuros padres?

Creemos que es muy importante ser empáticos y ponernos en la piel del otro, ya que sabremos que habrá momentos difíciles en los que tendremos que estar más unidos que nunca.

Laura: De Nacho espero que le transmita todos los valores que ha aprendido en casa de sus padres, que sin duda destacaría la nobleza y la generosidad.

Nacho: De Laura me encantaría que se pareciera lo máximo posible a mi suegra. Bromeo mucho con Laura diciéndola que su madre (Mini) es una versión mejorada de ella. Siempre dispuesta a ayudar, dar buenos consejos y preocuparse por todo el mundo. ¡Ojalá venga a vivir a Madrid y tener a las dos abuelas juntas!

© @francalderon Fotógrafo: Fran Calderón. Hotel Fénix Gran Meliá

Vuestro contenido refleja el buen gusto que tenéis para la moda y el interiorismo, ¿tenéis ya lista la habitación del bebé? ¿Podéis contarnos cómo es?

Laura: Estamos justamente en esa fase. Ya hicimos reforma hace siete años, además soy arquitecta y fue uno de mis primero proyectos. Ahora vamos a hacer algunos retoques con el fin de acomodarla lo mejor posible para el bebé. Estamos a mil cosas y nos está pillando el toro, ya que todavía estamos en la fase de pensar cómo será su habitación, pero la haremos con todo el cariño del mundo y, por supuesto, ¡os lo enseñaremos!

¿Qué valores os gustaría transmitirle a vuestro hijo?

Como padres, siempre esperas que tus hijos sean los más estudiosos y deportistas posibles, pero creemos que lo más importante de todo es que sea buena persona. Que respete a los demás, a la gente mayor, que sea humilde, que se esfuerce y valore las cosas… eso, para nosotros, es primordial y es lo que nos han inculcado en nuestras familias.

Conocéis bien las redes, para bien y para mal, ¿os preocupa la influencia que pueda ejercer en su generación?

Es un tema que comentamos mucho y nos preocupa. Nosotros, trabajando en redes sociales, conocemos muy bien este mundo, y somos capaces de discernir lo que es bueno y lo que no, e intentaremos transmitírselo con mucha comunicación y amor desde el principio, sabiendo que es imposible ponerle puertas al mar, ya que los niños hoy en día nacen y crecen con la tecnología prácticamente en su día a día.

Fotógrafo: Dani Paper Boat. Estudio Rufio Garaje

Nacho, para ti, a nivel personal, ha sido un año agridulce. ¿Cómo te encuentras ahora?

Nacho: La verdad que ha sido un año muy difícil. Sin duda, el más difícil de mi vida. Mi padre era un pilar fundamental en mi vida, y estoy seguro de que padre hubiera sido un abuelo increíble con nuestro hijo, como ya lo era con mi sobrina. Lo estoy llevando lo mejor que puedo, y lo que más echo de menos es no poder compartir las cosas buenas que me pasan con él, y contar con ese gran apoyo en los momentos difíciles. Sin embargo, estamos convencidos que este bebé es una señal que él nos envía a toda la familia, y que estará con una sonrisa de oreja a oreja allá donde esté.

Habéis escrito ya trece años de historia juntos, ¿cómo os veis dentro de otros trece?

Sin duda, ¡juntos! Ojalá con salud, energía e ilusión por seguir creciendo personal y profesionalmente. Seguir aprendiendo e impulsándonos el uno al otro y disfrutando de cada etapa de la vida. Este año, si algo hemos aprendido, es que nada es eterno, y que hay que disfrutar y saborear cada momento, porque a veces damos por hecho y normalizamos todo, y no lo valoramos lo suficiente. Cada vez que paseamos por el Retiro y vemos una pareja de ancianos agarrados de la mano, siempre nos miramos y nos decimos que seremos nosotros en un futuro. ¡Sin duda, es nuestro objetivo!