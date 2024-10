Demi Lovato llora la muerte de su sobrina recién nacida: 'Doy las gracias por haberte podido abrazar'

Es un momento de lo más complicado para la familia de Demi Lovato. Madison de la Garza, hermana pequeña de la cantante, ha tenido que decir adiós a su bebé recién nacida. Una niña de nombre Xiomara. “Después de una cesárea de emergencia, Ryan y yo cogimos en brazos por primera y última vez a nuestra hija. Gracias Xiomara por convertirnos en padres. Eres el ángel más perfecto del cielo. Mamá y papá te aman”, escribió en sus perfiles públicos la actriz.

© maddelagarza Madison de la Garza

La estrella de Disney Channel también se ha mostrado completamente devastada ante tan triste noticia. “Descansa en paz, mi hermosa y perfecta sobrina. Doy las gracias por haberte podido abrazar. Eres un ángel en todos los sentidos. Siempre voy a ser tu tía”. Un mensaje en el que también ha tenido palabras de consuelo para su hermana, a la que siempre ha estado muy unida. “Madison, te quiero mucho”.

© Getty Images Demi Lovato y su hermana Madison de la Garza. 2010

Cabe recordar que Demi Lovato tiene otras dos hermanas más, ambas por parte de padre. Amber Smith y Dallas Lovato, que también es cantante y actriz. “Pequeña Xiomara te echaremos de menos cada día. Cuídanos y guíanos, ojalá hubiésemos podido estar más tiempo juntas antes de tu partida. Algún día volveremos a verte, diviértete en tu nuevo mundo”, ha lamentado esta última.

© Getty Images Madison de la Garza en 'Mujeres Desesperadas'

Madison, de 22 años, es hermana por parte de madre de la que fuese protagonista de Camp Rock y Programa de protección de princesas. Saltó a la fama siendo tan solo una niña por dar vida a la hija mayor de Gabrielle (Eva Longoria), Juanita Solis, en la popular serie Mujeres Desesperadas. En su adolescencia siguió ligada al mundo de la interpretación con pequeños papeles en títulos como Bad Teacher o Sunny entre estrellas. Sin embargo, en los últimos años, se había decantado por estar detrás de las cámaras y asumir el papel de productora y guionista.

© maddelagarza Madison de la Garza y su novio Ryan

El pasado mes de junio, la intérprete hizo oficial su relación con Ryan Mitchell, el padre del bebé. “Mi mundo entero”, exclamaba junto a una fotografía de ambos abrazados y muy sonrientes. Al igual que Madison, Ryan, de 27 años, ha estado relacionado con la industria del entretenimiento desde su más tierna infancia. En su filmografía destacan varias películas como El hombre de acero, The Zeroes, así como las telenovelas The Young And The Restless y The Bold And The Beautiful.

© ddlovato Demi Lovato y su prometido, Jordan ‘Jutes’ Lutes

La boda de Demi, un motivo para sonreír en la familia

La vida de Demi Lovato no ha sido un camino de rosas. La actriz y cantante ha hablado en muchas ocasiones de los numerosos problemas de salud mental y adicción a los que ha tenido que hacer frente a sus 32 años. Tras años muy convulsos, la intérprete de Heart Attack parece haber encontrado la felicidad junto al artista Jordan ‘Jutes’ Lutes. El pasado mes de diciembre, la pareja anunció su compromiso tras más de un año de noviazgo, por lo que en los próximos meses veremos a Demi vestida de blanco.