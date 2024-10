La escapada de Alice Campello a Madrid mientras Morata sufre un contratiempo con el Milan

Volver a Madrid, aunque solo sea para pasar un fin de semana o incluso unas horas, resulta muy especial para Alice Campello. Aquí nació su hija Bella en enero de 2023 y es aquí donde también han pasado buena parte de la infancia sus niños Alessandro, Leonardo y Edoardo. Es, por encima de todo, la ciudad donde ha vivido algunos de sus mejores años con Álvaro Morata y en la que formaron una familia.

© alicecampello

La modelo e influencer ha hecho una escapada a la capital de España estos días, tal y como desvelaba ella misma en su perfil público, mensaje que acompañaba con varias fotografías de su estancia. En esas fotos, la vemos relajada y sonriente, mirando a cámara y disfrutando de lo que parece una cena en un restaurante. Para la ocasión, lucía un elegante look de color negro que acompañaba con un bolso granate, a juego este último con sus uñas.

© alicecampello

Hasta hace muy poco, la empresaria de 29 años residía en Madrid con sus cuatro hijos tras su separación del futbolista a mediados de agosto, pero fue a finales de septiembre cuando decidió mudarse a Milán para que los pequeños estuvieran más cerca de su padre. Eso sí, cada vez que vienen a la capital, la expareja sigue teniendo en propiedad su mansión en la exclusiva urbanización de La Finca, ubicada en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón.

De momento, se desconoce si han puesto o no su casa a la venta o si tienen intención de hacerlo, ya que el exjugador de equipos como Atlético, Juventus y Chelsea tiene aquí a su familia de cuna. En este sentido, puede que no le interesara en un principio desprenderse de una vivienda de la que puede disponer cada vez que venga a visitar a sus padres y su hermana. Una casa que, además, guarda tantos recuerdos y vivencias.

© Getty Images

Para Morata, ha sido esta una jornada deportiva de descanso obligado tras el contratiempo sufrido en el campeonato italiano a causa del fuerte temporal que ha azotado algunas zonas del país. Su equipo desde esta temporada, el Milan, vio cómo se suspendía su partido contra el Bolonia después de las inundaciones por lluvias en esta última ciudad. No jugaron ni un minuto, ya que el encuentro previsto para las 18:00 del sábado se canceló con antelación.

© Getty Images

Por su parte, Alice nos descubría la semana pasada un cambio de look que coincide con esta renovada etapa de su vida, ya que ha dejado atrás su característica melena rubia para pasarse al castaño. La empresaria italiana se animó no solo con las tijeras, sino también con el tinte ya que se trata de un color que no había llevado hasta ahora. Tras pasar por el salón de belleza, apostaba por unos matices más naturales que son perfectos para la época otoñal.