José María, hermano de David Bisbal, nos habla de su éxito en el parabádminton a la denuncia por la negligencia médica que le ha dejado parapléjico

Podríamos señalar el año 2023 como el año en el que todo cambió para José María Bisbal Ferre. El hermano mayor de David Bisbal, que empezó a trabajar desde cero con el cantante hasta conseguir ser su manager, sufría una complicada lesión en la décima vértebra dorsal, la cual afecta a las raíces nerviosas responsables de la movilidad y el movimiento de las piernas, que le llevó a permanecer ingresado cinco meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y le ha dejado en una silla de ruedas. Un inesperado desenlace que afectó a su estado de ánimo, sumiéndolo en una severa depresión en el episodio más difícil de su vida.

© @davidbisbal José María y David Bisbal con su padre y su hermana

© @davidbisbal Sobre estas líneas, una imagen de archivo de los tres hermanos

Sin embargo, la de José María es la historia de un hombre que ha sabido tomar las riendas de su nueva vida: “Este próximo año 2025, tendré un juicio motivado por la negligencia médica que me ha dejado parapléjico, he perdido mis piernas, ya no funcionan… Eso fue en abril de 2023. Pero yo no pienso en eso ni me acuerdo para nada, he sabido dejar de mirar hacia atrás para mirar solo hacia delante”. Comenzó a practicar hace un año el parabádminton, disciplina deportiva deportiva en la que ya ha conseguido sus primeros éxitos, y acaba de comenzar un nuevo e ilusionante proyecto, pasando a formar parte de la Junta Directiva de la Asociación de Lesionados Medulares y Personas con Gran Discapacidad Física de Almería (ASPAYM), donde ocupa el puesto de vocal encargado del ala de accesibilidad: “Pensar que puedo ayudar en lo más mínimo a personas en mi misma situación o parecida, ya es una gran motivación y mi objetivo no es otro que ese: el de apoyar a otras personas que también tengan una lesión medular o cualquier otro tipo de discapacidad y a personas con movilidad reducida de la provincia, ya que tanto Laura Márquez, presidenta de ASPAYM Almeria, a la que le estoy muy agradecido por contar conmigo en este proyecto, como yo mismo, no tuvimos esa ayuda. Queremos ayudarles en todo lo que podamos y en lo que esté en nuestras manos, como podría ser orientarles en la rehabilitación, en la adaptación de la vivienda y los vehículos y en la ley de dependencia, entre otras cosas”. Hace una pausa y añade: “Puedo ayudar también con mi propia experiencia y orientarles en la práctica del deporte, buscando uno que les vaya bien o aquel que se adapte mejor a su lesión. Ahora mismo, digamos que cada uno de nosotros vamos haciendo de todo, pero, poco a poco, iremos definiendo entre los componentes de ASPAYM Almería (se pueden realizar donativos a través de la cuenta bancaria de la propia asociación: 2100 6269 9102 0023 5974), las funciones que tendremos cada uno, ya que estamos comenzando y tratando de darnos a conocer”.

Con su amigo y pareja de dobles, Juankar, en el campeonato de España celebrado en Cartagena (Murcia)

José María, con su excompañera del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, 'Eli', y Jaime Polo, que lo inició en el parabádminton

Con este nuevo proyecto, José María sumará una nueva actividad a su día, ya que el parabádmintom también ha sido fundamental para él en su día a día: “Fue Jaime Polo quien me inició en este bello deporte estando ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde él es el entrenador nacional. Y le debo mucho. Estaba deseando durante mis cinco meses de ingreso que llegaran los lunes y los miércoles para entrenar. Este deporte ayudó muchísimo a mi rehabilitación”.

Cabe recordar que, en menos de un año, José María Bisbal ha conseguido un tercer puesto en dobles junto a su compañero, Juan Carlos Quintana, en el campeonato de España, celebrado en Cartagena (Murcia) y un primer puesto en doble mixto con su compañera del hospital, 'Eli', en la tercera prueba del circuito nacional de parabádminton en silla de ruedas, celebrada en El Provencio, Cuenca. “Pero hay que ser realista. Cualquier jugador de bádminton que lea esto sabe perfectamente que no son grandes logros. Eso sí, no hay que olvidar cuáles deben ser los principales objetivos de un deportista: disfrutar y divertirse. También hay que saber ganar y perder, siendo un caballero en ambas situaciones. Por otra parte, quisiera animar a aquellas personas que tengan mi misma lesión o parecida así como a personas de movilidad reducida a practicar un deporte, el que sea, porque la práctica de deporte ayuda muchísimo a mantener sana tu salud mental. Seguramente no se podrán imaginar la gran cantidad de deportes a los que se puede acceder estando en esta situación, como pueden ser baloncesto, kajak, bicicleta de mano (handbike), tenis, tenis de mesa, pádel, boccia (que practican personas en silla de ruedas quienes tienen parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa) natación, etc…, ¡podemos practicar infinidad de deportes!”.