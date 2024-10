El lado empresarial de Joan Manuel Serrat: su fortuna más allá de los escenarios

No hay nadie que no haya tarareado, aunque sea una vez en la vida, la canción Mediterráneo o que no se haya emocionado al oir su tema Aquellas pequeñas cosas y es que el cantautor Joan Manuel Serrat forma parte ya de la memoria musical de nuestro país. Retirado desde 2022, el artista, recibía este pasado viernes el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 en reconocimiento a su trayectoria artística y lo hacía solo convertido en el genio que es sino también en un discreto hombre de negocios.

A sus casi 81 años y con una larga y fructífera vida profesional que comenzó en 1965, cuando con tan solo 22 años se presentó en el programa Radioscope de Radio Barcelona, el legendario cantautor catalán ha acumulado a lo largo de sus más de cinco décadas de carrera una enorme fortuna, la cual procede en parte de su exitosa carrera musical, giras internacionales, derechos de autor y ventas de discos y otra es el resultado de su gran olfato empresarial.

Con un patrimonio estimado en 5,8 millones de euros, se puede decir que Serrat ha sabido gestionar y reinvertir sus ingresos maravillosamente bien, asegurándose así una jubilación brillante tras bajarse de los escenarios.

En 1983, creó junto a dos íntimos amigos una sociedad, Taller 83 SL, dedicada a "actividades recreativas de entretenimiento" además de la producción de productos fotográficos, audiovisuales y musicales y a pesar de que esta permanece inactiva desde diciembre de 2019, su último ejercicio dejó cifras reveladoras: unas ventas de 2.944.271 euros y beneficios netos de 629.804 euros. Pero aunque este negocio echó el freno hace ya casi cinco años, la fortuna del cantante ha continuado creciendo a través de diversas inversiones en el sector inmobiliario.

Como autónomo dedicado a la compraventa y alquiler de bienes inmuebles, el artista ha diversificado sus inversiones en el ámbito inmobiliario, obteniendo beneficios positivos año tras año. Además, posee una participación del 14,3% en las bodegas Más Perinet, lo cual añade otro pilar a su sólido patrimonio.

Ligado profundamente a su tierra y su amor por el Mediterráneo, Serrat ha adquirido varias propiedades a lo largo de su vida. Su sociedad cuenta con locales comerciales en Arenys de Mar, un municipio de Barcelona, y diversos pisos a orillas del mar, incluido un apartamento en la Villa Olímpica de Barcelona, con unas vistas privilegiadas al Mediterráneo. Sin embargo, Cataluña no es el único lugar en el que el artista ha decidido invertir.

En Madrid, Serrat adquirió una residencia de 185 metros cuadrados en la exclusiva zona cercana a la Ópera, en pleno centro de la capital. Pero su refugio por excelencia es Menorca, donde el cantautor posee cinco propiedades, dos de ellas en el puerto, con jardín y porche, un espacio en el que le encanta disfrutar de la tranquilidad junto a su familia.