Nieves Álvarez, Isabelle Junot, Íker Casillas...cita con diamantes para una noche de película

Personalidades del mundo de la moda, rostros del cine, el deporte y la aristocracia se dieron cita, la semana pasada, en el palacio del palacio de las Alhajas, de Madrid, de la mano de Bvlgari para celebrar el lanzamiento de su nueva colección Tubogas.

© Cortesía de Bvlgari por Sharon López De izquierda a derecha: Nieves Álvarez, Anna Castillo, Milena Smit, Ana Rujas, Miguel Ángel Silvestre, Aitana Sánchez-Gijón, Íker Casillas, Najwa Nimri e Isabelle Junot.

Desde Nieves Álvarez hasta Isabelle Junot; los actores Aitana Sánchez-Gijón, Najwa Nimri, Ana Rujas, Milena Smit, Anna Castillo y Miguel Ángel Silvestre, y el exfutbolista Íker Casillas acudieron a la fiesta, donde fueron recibidos por el director general de Bvlgari, Raphael Gantchoula, y disfrutaron de la exposición de las piezas de la colección, música en directo y una oferta gastronómica personalizada de la mano de Ramón Freixa.

Una velada que la top, que es embajadora de la firma desde hace años, describía como "inolvidable", como el año que está viviendo. "He cumplido 50 años, estoy recibiendo varios reconocimientos por mi carrera, en mi faceta como empresaria estoy viendo mi marca de belleza despegar y, honestamente, estoy feliz en todos los sentidos. Está siendo un año trepidante y espero que siga siendo así en 2025", nos contaba.

Poco antes del evento, se conocía la noticia de que Aitana Sánchez-Gijón es la ganadora del Goya de Honor 2025, un galardón que recogerá el próximo 8 de febrero en Granada, y, en esta noche de joyas, moda y cine, recibió muchas felicitaciones. "Es merecidísimo por su intachable carrera. Además, ella representa esa elegancia atemporal a la que Bvlgari tanto hace referencia con sus colecciones", nos decía Nieves sobre la actriz.

-Nieves, ¿cómo has vivido esta fiesta de Bvlgari?

-Reunirnos toda la familia de Bvlgari España siempre es un placer. Teniendo como motivo el lanzamiento de la nueva colección Bvlgari Tubogas merecía una reunión de amigos y amantes de la marca para disfrutar de los grandes eventos que la firma organiza. Honestamente, lo pasamos genial.

© Cortesía de Bvlgari por Sharon López Sobre estas líneas, la 'top' Nieves Álvarez con el exfutbolista y los actores Aitana Sánchez-Gijón y Miguel Ángel Silvestre a su llegada a la fiesta de Bvlgari. © Cortesía de Bvlgari por Sharon López Sobre estas líneas, Ana Rujas con Milena Smit. © Cortesía de Bvlgari por Sharon López Nieves con Iker durante la cena.

-Fue una reunión de personalidades del mundo de la moda, el cine, sociedad, deporte… ¿Con quién te hizo más ilusión reencontrarte?

-No podría elegir a alguien en concreto, sinceramente. Son todos amigos a los que no veo habitualmente y estos encuentros se conviertes en un motivo de ilusión, cercanía, conversación entre nosotros… En el fondo son personas a las que admiro en sus diferentes facetas y me encanta tener estos momentos para disfrutar juntos de la mano de una marca como Bvlgari. Por ejemplo, admiro mucho a Iker y cada vez que nos vemos lo pasamos genial.

-Ese mismo día se conocía que Aitana Sánchez-Gijón es Goya de Honor 2025, ¿qué te parece este reconocimiento?

-Aitana es una mujer a la que no conocía mucho, pero admiro enormemente, desde siempre. Me hizo mucha ilusión poder compartir esta celebración con ella. Es un reconocimiento merecidísimo a una carrera intachable y, en mi opinión, súper coherente. Además, ella representa esa elegancia atemporal a la que Bvlgari tanto hace referencia con sus colecciones.

-¿Cómo has comenzado este curso? ¿Qué proyectos tienes de cara a fin de año?

-¿En qué momento de tu vida dirías que te encuentras?

-Estoy en un buen momento. Además, cumplo 50 el mismo año que Bvlgari cumple 140. Es un año de celebraciones.