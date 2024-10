Hablamos con Toni Company, elegido para representar España en Mister Mundo: de su trayectoria y sueños a su lucha por dar visibilidad a la ataxia

Tony Company está viviendo un sueño desde que fue elegido como Mister Mundo 2024, convirtiéndose en el hombre más guapo del país, representando a España en el concurso masculino internacional que tendrá lugar el próximo el próximo 23 de noviembre en Vietnam. En apenas unos días, el modelo balear vivirá una de las experiencias más emotivas y enriquecedoras de su carrera bajo el lema "Belleza con propósito", en honor a su madre, quien parece ataxia, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Todos sus trabajos y proyectos los enfoca y centraliza en recaudar fondos para la investigación de esta dura enfermedad que le toca tan de cerda. Hablamos con él y nos cuenta todos los detalles sobre cómo están siendo estos días para él y sus proyectos futuros.

© NBE

Hola Tony, queda muy poquito para que se celebre Mister Mundo 2024, ¿cómo estás viviendo estos días?

Estoy muy emocionado. Han sido meses de trabajo, esfuerzo y días soñando con este momento, y ya está casi aquí. Estoy intentando saborear cada parte de esta preparación, sabiendo que lo más importante no es solo el destino, sino también el camino que me ha traído hasta aquí.

© tonicompany13

Según se acerca la fecha, ¿aumentan los nervios?

Por ahora, no tengo nervios, más bien me siento ilusionado y agradecido de haber llegado hasta aquí. Este camino no ha sido fácil, pero cada paso me ha fortalecido. Sin embargo, estoy seguro de que cuando llegue al fecha, los nervios aparecerán. Será mi cuerpo preparándome para este reto.

© tonicompany13

¿Cuándo pondrás rumbo a Vietnam?

El 4 de noviembre vuelo desde Mallorca rumbo a Vietnam. La concentración será larga, llena de experiencias que compartiré en mis redes sociales, para que todo aquel que quiera pueda seguirme hasta el día de la gran final el 23 de noviembre. ¡Estoy deseando vivir cada momento de esta experiencia!

© tonicompany13

Nos gustaría que nos contaras en qué va a consistir tu próximo 23 de noviembre. A qué hora te levantas, si realizas ejercicio, llamas a tu familia...

¡Por supuesto! El 23 de noviembre será un día lleno de emociones. Comenzaré el día enviando un mensaje de gratitud a todas las personas que me han apoyado y han estado conmigo en este viaje. Seguramente haré un poco de ejercicio para mantener mi mente y cuerpo en equilibrio, e intentaré estar lo más tranquilo y presente posible. No quiero que los nervios me distraigan de vivir este momento tan especial. Pase lo que pase, será un día para disfrutar y recordar.

© NBE

Hemos visto que tú lema de Mister Mundo es "Belleza con propósito" y que tu proyecto social se llama "Worldwide Impact: Fight Ataxia Together". ¿Qué quieres transmitir con este mensaje?

Se llama así porque mi intención es hacer un impacto global, quiero que todo el mundo conozca esta enfermedad, ya que sin que se conozca no se encontrará una cura y es algo que afecta a unas 55.000 personas en todo el mundo... Fight ataxia together, porque todo aquel que se sienta identificado o le resuene esta enfermedad rara por algún motivo, se puede unir al proyecto! Es una enfermedad que muchas personas pueden tener en los genes y transmitírselas a sus hijos sin saberlo... He conocido muchos casos así, lamentablemente, y es que la gran mayoría hoy en día no se hace un test genético antes de tener hijos...

© tonicompany13

Representar a España supone una gran responsabilidad. ¿Cómo estás viviendo este año de reinado desde que fuiste coronado?

Ha sido un año muy intenso y enriquecedor. Creo que el reinado significa algo diferente para cada persona: para algunos es una plataforma profesional, para otros una manera de hacerse más conocidos. Para mí, siempre ha sido una oportunidad para hacer algo significativo con mi proyecto social. Representar a España es un orgullo inmenso. Aunque tengo raíces alemanas por parte de mi madre, España es mi hogar, mi identidad, y estoy agradecido por la oportunidad de llevar su nombre.

© NBE

Supongo que tu vida habrá cambiado de manera radical, ¿estás llevando alguna preparación especial?

Sí, Mister Mundo es un certamen muy completo y dinámico, con múltiples pruebas que van más allá de lo físico. Además de estar en mi mejor forma física, estoy trabajando en mi crecimiento mental y espiritual. También he tenido que preparar una prueba de talento, donde volveré a practicar el diábolo, algo que aprendí cuando era pequeño. Además, hay pruebas deportivas y una gran parte enfocada en la oratoria, donde nos tocará hablar sobre temas actuales como el cambio climático, los derechos de género, y los conflictos mundiales. Es un reto integral y estoy emocionado por todo lo que aprenderé.

¿Has podido conocer a alguno de tus compañeros y a la vez contrincantes de Mister Mundo?

He conocido a algunos a través de Instagram, y aunque es una competencia, para mí se trata más de una competición con uno mismo. No veo a los otros como competidores, sino como amigos. Estoy convencido de que el que tenga que ganar será alguien con un mensaje poderoso para aportar al mundo, y confío plenamente en la profesionalidad del jurado.

© tonicompany13

Para destacar por encima de los demás y convertirte en ganador, tienes que tener algo con lo que cautives a los jueces, ¿cuál crees que es tu punto fuerte para alzarte con la victoria?

El certamen gira en torno a la 'belleza con propósito', y creo que una de las dos, la tengo, el propósito, ya que lo considero como mi mayor fortaleza... Es algo que nace desde el alma, un deseo sincero de hacer un impacto positivo en el mundo. Mi pasión por transmitir este mensaje y la responsabilidad que siento por mi causa son mi mayor ventaja.

© NBE

Los sueños se cumplen y este también se puede hacer realidad, ¿a quién dedicarías el premio?

Dedicaría el premio a todas aquellas personas que me han ayudado, directa o indirectamente, a lo largo de este camino. Desde la organización de Mister Mundo, mi familia, hasta las asociaciones con las que he trabajado. Sin ellos, este viaje no habría sido posible.

Estáis expuestos a muchas críticas, aunque también a que la gente os mande mensajes de cariño, ¿Cómo lidias con los haters?

Siempre habrá críticas, sobre todo en redes sociales, donde es fácil hablar desde una pantalla. Sin embargo, prefiero enfocarme en el apoyo positivo que recibo. Si cada publicación tiene cientos de 'me gusta' y miles de visualizaciones, no tiene sentido enfocarse en una crítica negativa. Al final, lo que cuenta es el impacto positivo y seguir mirando hacia adelante.

© NBA

También es importante tener valores y los pies en la tierra, ¿qué destacarías dentro de tus principios?

Mis principales valores son la honestidad, la autenticidad y la disciplina. Creo firmemente en ser transparente y genuino en todo lo que hago, y la disciplina es lo que me impulsa a seguir trabajando duro por mis sueños.

Nos gustaría conocerte un poquito más. Háblanos de tu familia, ¿cómo fue tu infancia?, ¿cuántos hermanos tienes?

Mi familia es bastante estructurada, lo que muchos consideran una familia ‘normal’. Tengo a mis padres y a mi hermana, y estamos muy unidos. A pesar de los retos que la vida nos ha puesto, siempre hemos encontrado una manera de apoyarnos mutuamente. Mi infancia fue maravillosa, siempre rodeado de amigos, jugando al fútbol y pasándolo bien. Sin embargo, siempre fui un chico muy tímido hasta los 23 años, cuando comencé a cuestionarme muchas cosas de mi vida. Fue en ese momento cuando mi vida realmente empezó a cambiar, cuando empecé a tomar decisiones más conscientes sobre quién quería ser.

Hemos visto que has centrado tu reinado en realizar diferentes actividades para recaudar fondos para la investigación de la enfermedad que padece tu madre, ¿nos puedes dar más detalles sobre esta iniciativa? ¿cómo la has llevado a cabo y en qué ha consistido?

Este proyecto comenzó cuando, a los 23 años, me di cuenta por primera vez de la gravedad de la enfermedad degenerativa que afectaba a mi familia. Fue un golpe muy duro, caí en una depresión al no encontrar sentido a muchas cosas. Sin embargo, al participar en el certamen Mr Mundo, vi una oportunidad de cambiar mi perspectiva y dejar de enfocarme en lo negativo. Decidí tomar responsabilidad y hacer algo para generar un impacto positivo. Desde entonces, he colaborado con asociaciones como AEFAT. Participamos en un maratón empujando las sillas de ruedas de jóvenes que ya sufren la enfermedad a los 15 o 16 años. También organizamos un evento para inversores junto a un cliente y amigo, logrando recaudar 3.000 € en favor de la investigación. Es un camino largo, pero cada pequeño paso cuenta, y seguimos avanzando...

© NBE

¿Nos podrías explicar también que es la ataxia y cómo convivís en tu familia con ella?

La ataxia es una enfermedad degenerativa que afecta el sistema nervioso y causa problemas de movimiento, coordinación y equilibrio. En nuestra familia no ha sido fácil convivir con ella, ya que también afecta a mi tía, y mi madre, aunque puede caminar, lo hace con dificultad. Lo más duro es saber que no existe un tratamiento específico para detenerla. Enfrentamos la incertidumbre, pero optamos por mantener una actitud positiva. Confiamos en que hay profesionales trabajando para encontrar una solución, y mientras tanto, hacemos lo que podemos para apoyar la causa y seguir adelante con esperanza. Cada día es un recordatorio de que todos estamos aquí para cumplir un propósito, y esto es parte del mío.

© NBE

Para ti, tu madre supongo que será una heroína, ¿te supone una fuente de inspiración?

Sin duda, mi madre es una heroína para mí. Todo lo que hago, cada paso que doy en este camino es mi manera de agradecerle por todo lo que ha hecho por mí. Ella me ha dado la vida en más de una ocasión: primero al traerme al mundo, y luego al darme la fuerza y el ejemplo para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Es mi fuente de inspiración diaria. Si tuviera que decirle algo, le diría que la quiero muchísimo y que siga luchando, porque la necesitamos. Ella es el motor detrás de todo esto.

© NBE

También participas con una asociación, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre esta labor.

Sí, colaboro con la asociación AEFAT, que trabaja incansablemente para ayudar a las personas afectadas por la ataxia. Su trabajo es un ejemplo de cómo el amor y la dedicación pueden mover montañas. Organizan maratones, recaudaciones, y otras actividades para dar visibilidad a la enfermedad y recaudar fondos para la investigación. Yo mismo he organizado un evento junto a inversores, donde tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de un miembro de la asociación, y fue una experiencia muy emotiva. Para quienes quieran colaborar o participar en algún evento, AEFAT siempre está abierta a nuevas manos y corazones. Cada pequeño esfuerzo cuenta, y aunque no se reclame o pida, todo lo que se haga es profundamente agradecido.

© NBE

¿Qué o quién te inspiró a iniciar en los certámenes de belleza y en Mister Mundo?

Mi primer contacto con este certamen de belleza fue gracias a Poncio, el delegado de Baleares. Al principio, lo vi como algo muy superficial, tal y como muchas personas lo ven. Pero cuando leí el lema de Mister Mundo, 'Belleza con propósito', empecé a verlo de otra manera. Sentí que tenía algo que aportar, un mensaje que transmitir, y decidí darle una oportunidad. Ahora, uno de mis mayores objetivos es ayudar a cambiar los estereotipos asociados con estos certámenes. Creo que han evolucionado mucho y son una plataforma para inspirar a otros y hacer un impacto positivo en el mundo.

© NBE

¿Cómo te ves en un futuro? ¿Hacia dónde quieres encaminar tu carrera profesional? Trabajo en una inmobiliaria alemana en Mallorca y estoy muy contento con lo que hago. Cada vez que ayudo a alguien a encontrar su hogar ideal, siento que estoy creando algo más que una operación; estoy construyendo relaciones cercanas y de confianza con personas que valoran la calidad y el lujo. Cuanta más gente me conozca, mejor me irá, ya que mi trabajo se basa en las relaciones personales. En cuanto a otros posibles

¿Qué sueños te quedan por cumplir? Y por último, ¿te gustaría formar una familia?

Uno de mis grandes sueños a corto plazo es ganar el certamen de Mister Mundo, por supuesto, pero sé que esto es solo el comienzo. Tengo muchos más sueños por cumplir, y creo que estoy apenas empezando. A mis 28 años, siento que todavía hay mucho por delante. Un gran sueño que tengo es crear una fundación que pueda generar un impacto positivo, algo que me llenaría muchísimo. Sin embargo, también creo que antes de ayudar a otros a gran escala, tengo que seguir trabajando en mí mismo y crecer. En cuanto a formar una familia, no es algo que me plantee ahora mismo, tengo otros objetivos por delante. Estoy seguro de que sería un buen padre, pero ahora mismo mi enfoque está en otras áreas de mi vida.