Javier abandona 'Gran Hermano' de forma inesperada tras la expulsión de su mujer Vanessa

Javier Mouzo, uno de los concursantes más queridos por la audiencia, ha tomado la decisión de abandonar Gran Hermano 19 tras la expulsión de su mujer, Vanessa Bouza, que salió de la casa de Guadalix tras recibir un contundente 80% de los votos en su contra. Su marido decidió no seguir en el concurso priorizando el amor por su mujer y respondió de inmediato a un emotivo mensaje que ella le había dejado minutos antes.

Vanessa, tras conocer su salida del reality, envió un sentido mensaje a su marido pidiéndole que dejara el concurso y regresara con ella. "En el fondo me gustaría que siguieses, pero no puedo, porque no me encuentro bien y sé que te voy a necesitar a mi lado", reconoció Vanessa llena de lágrimas mientras admitía que se siente "supermal" porque sabe que Javier puede llegar muy lejos, pero que le necesita.

Al escuchar las palabras de Vanessa, el concursante no dudó en responder: "Si ella me necesita, yo estaré siempre a su lado, de eso no hay la menor duda". El presentador Jorge Javier Vázquez intentó que el concursante reflexionara y que se tomara un tiempo para hablar con Vanessa en persona antes de tomar la decisión final, pero Javier no se mostró dispuesto a cambiar de opinión. "Sé que el concurso es una oportunidad única, pero mi relación con Vanessa es lo más importante de mi vida", expresó el gallego mientras su mujer estaba en plató.

La conexión entre Javier y Vanessa que va más allá del concurso

La complicidad entre Javier y Vanessa no es novedad alguna para quienes hayan seguido el concurso. Desde el inicio, ambos dejaron claro que se inscribieron juntos en la experiencia, y sus caminos parecían estar destinados a ser compartidos. De hecho, Javier había dejado entrever en varias ocasiones que, si Vanessa abandonaba el reality, él estaría dispuesto a hacer lo mismo.

Jorge Javier Vázquez recordó a Javier que "os habéis presentado al casting 100.000 personas", pero el gallego se mantuvo firme y pidió perdón públicamente. Al mismo tiempo reconoció que Vanessa "es incapaz de estar sin mí, porque se encuentra mal, está de bajón".

Las lágrimas de Vanessa hablaban de dolor. "Sabes que estoy rota sin ti y siento que no se me entienda", declaró, a lo que Javier respondió: "No tiene que entenderte nadie, tengo que entenderte yo". A pesar de las dudas que pudiera haber, su decisión de abandonar Gran Hermano fue definitoria. "Abandono, no hay problema", confirmó Javier sin pensárselo dos veces, dejando claro a los telespectadores que su amor por Vanessa prevalece por encima de todo.