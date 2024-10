La cantante Mar Lucas rompe su silencio y habla de la tormentosa relación con su ex, el tiktoker Naim Darrechi

Mar Lucas, la joven catalana de 22 años que ha brillado como una de las estrellas más populares de TikTok en España durante los últimos nueve años, ha decidido alzar la voz para contar su verdad. La influencer, que acumula más de 15,1 millones de seguidores en la plataforma y 621 millones de "me gusta", ha dado un giro a su carrera para centrarse en la música. Sin embargo, en su último lanzamiento, ha decidido enfrentar su pasado y denunciar el abuso sufrido por parte de su expareja, el también tiktoker Naim Darrechi.

El pasado 3 de octubre, Mar estrenó su tema más personal y significativo hasta la fecha: Rota. En la canción, la artista expone el calvario que vivió con Darrechi, quien fue polémico en 2021 tras confesar públicamente que engañaba a sus parejas sexuales para mantener relaciones sin protección. "Tus manos me dejaron rota y eso sí que no se perdona. Me dolió bastante dejarte ir, pero dolía más esconder bajo mi ropa las marcas de cada derrota. Yo de tu lado y tú en mi contra", canta Lucas, revelando el dolor experimentado en la relación.

El impacto de Rota ha sido inmediato: la canción cuenta con casi 625.000 reproducciones en YouTube y ha generado una oleada de apoyo hacia Lucas, tanto de sus seguidores como de diversas figuras públicas. Sin embargo, la historia tomó un giro más oscuro tras el lanzamiento, cuando la joven confesó en un vídeo que Darrechi la amenazó con publicar vídeos íntimos de ambos.

"No es la primera vez que lo hace y yo le he suplicado mil veces que no", confiesa Mar Lucas en un reel que ha alcanzado ya los cuatro millones de reproducciones. Visiblemente afectada, la cantante reveló que esos vídeos le generan un profundo rechazo hacia sí misma y teme las consecuencias en su carrera musical, un campo en el que ha encontrado la fuerza para salir adelante. Desde que dejó la carrera de arquitectura en 2015 para dedicarse a las redes sociales, Lucas ha canalizado su creatividad en internet y, desde hace 17 meses, en la música. Su primer sencillo, La inocente, marcó su debut como cantante y, desde entonces, ha lanzado colaboraciones con artistas como Kenia Os, Beéle y Ha*Ash.

En el vídeo, Lucas también abordó la composición de Rota y el tormento emocional que ha enfrentado: "Escribí ese tema de mil maneras: con rabia, con frustración, con amor... Para mí, esa canción era mi punto final a toda esta historia y a mi miedo". Asimismo, aseguró que, pese a bloquear a Darrechi en repetidas ocasiones, este ha seguido intentando contactarla mediante números diferentes o indirectas en redes sociales.

Lucas también explicó que intentó denunciar los abusos, pero se encontró con un sistema que la desamparó. "Un abogado se rió de mí. Me dijo que no podía hacer nada si no tenía una denuncia de ese momento. Y no es porque no tenga pruebas, porque las tengo: fotos y mensajes de él aceptando todo", comentó.

La cantante concluyó su mensaje con una contundente declaración: "He llegado a la conclusión de que callar no sirve de nada. En mi experiencia propia, os digo que nunca os calléis de absolutamente nada". Con esto, Lucas parece decidida a no permitir que su voz sea silenciada, mientras continúa recibiendo muestras de apoyo de su amplia comunidad de seguidores.