Hablamos con Manuel Alcántara, el malagueño que es guardia real británico y ha hecho historia con el título de míster Inglaterra

A sus veintidós años, la historia de Manuel Alcántara Turner podría ser la de una novela o una película, porque contiene todos los ingredientes que mantienen al espectador en vilo y un desenlace que lleva hacia un final feliz. Sus primeros años transcurrieron en el municipio de Manilva, una pequeña localidad costera de Málaga, donde su padre, español, y su madre, una inglesa que vivió en España desde los siete hasta los treinta años, se conocieron.

Tras mudarse con su familia a Newcastle (Inglaterra) y dejar sus estudios cuando tenía tan sólo dieciséis años, Manuel ingresó como soldado en la Guardia Real del Rey Carlos III del Reino Unido, el popular Cuerpo cuyos soldados llevan el famoso bearskin o sombrero hecho con piel de oso. De esta manera, sirvió en el funeral de la Reina Isabel II y en la coronación de Carlos III, además de participar en importantes misiones internacionales y entrenar a soldados ucranianos para la guerra con Rusia.

Sin embargo, el pasado 20 de agosto, su vida cambió de la noche a la mañana tras participar por primera vez en un certamen de belleza y ser proclamado Mister Inglaterra. El próximo reto de Manuel, sin dejar de lado su trabajo en el ejército, será representar a su país en el certamen de Míster Mundo, que se celebrará el próximo 23 de noviembre en Vietnam. Mientras se prepara, este joven soldado/modelo se ha convertido en un hombre que da que hablar por su fascinante vida de película.

-Manuel, ¿qué significa para un malagueño de Manilva haber ganado el certamen de Míster Inglaterra?

-La verdad es que me ha sentado muy bien. Habrá gente que piense que, por el hecho de haber sido proclamado Míster Inglaterra, me voy a olvidar de mi tierra natal y de dónde proviene mi familia, pero no es así. Llevo a España en mi corazón y me siento orgulloso de tener sangre española e inglesa.

-¿Los certámenes de belleza eran un mundo desconocido para tí o habías hecho ya algún trabajo de modelo?

-Era un mundo completamente nuevo y desconocido para mí. Yo había dejado los estudios cuando tenía dieciséis años y, casi inmediatamente, entré en el ejército. Ese había sido mi único trabajo hasta el momento.

-Entonces, ¿quién fue quien te animó a participar en el concurso?

-Fue mi madre. Siempre me dice que soy muy guapo y, un día, viendo la televisión, escuchó cómo participar en el certamen de Mister Inglaterra. Me mandó un mensaje y me dijo: “Podrías participar”. Yo tenía mis dudas, ya que nunca me había pasado por la cabeza participar en algo así, así que les pregunté a mis compañeros en el trabajo si creían que tenía el atractivo suficiente para entrar en la competición y me animaron. Escribí al certamen pensando que ni siquiera me iban a responder, pero no solamente me contestaron sino que, mira por donde, he ganado el concurso

-¿Habrá cambiado tu vida de manera radical?

-Bueno…yo sigo acudiendo a mi trabajo de lunes a viernes. Pasara lo que pasase, yo tenía claro que iba a incorporarme de nuevo a mi puesto en la Guardia Real. Luego dedicó los fines de semana a atender mis compromisos como Míster: sesiones de fotos, desfiles, fiestas…Aún no soy consciente de todo lo que estoy viviendo, pero me encanta. Me gusta compaginar los mundos del ejército y la belleza, que son completamente diferentes. Trabajo a a diario con uniforme y armas y, de la noche a la mañana, me encuentro posando sin camiseta en una sesión de fotos profesional.

© redes

-¿Te consideras realmente el hombre más guapo de Inglaterra?

-¡Claro que no! (risas) Pero lo que sí tengo claro es que sé cómo representar a Inglaterra y que lo que me hizo diferente a los demás concursantes es que yo daría mi vida por Inglaterra.

-¿Cómo asumes esta responsabilidad y afrontas ser un personaje público y la exposición mediática?

-Yo creo que, todo esto que estoy viviendo, me ha relajado más y me ha hecho un hombre mejor. Estar más expuesto al ojo público, hace que sea todavía más profesional en el trabajo.

-¿Vas a continuar sirviendo en la Guardia Real o te centrarás por completo en el mundo del modelaje si se te da bien?

-Intentaré compaginar los dos mundos, como estoy haciendo ahora. Pero el ejército es mi pasión y no lo cambiaría por nada. Mi meta es servir a mi país. Esa siempre ha sido mi ambición y siempre lo será.

-¿Cómo llega un malagueño al ejército británico? ¿Siempre tuviste vocación militar?

-¡No! Yo siempre quise ser arquitecto. Esa era mi vocación en la vida. Sin embargo, cambié de opinión por “culpa” de mi hermano. Cuando dejé los estudios, él estaba con los trámites para entrar en el ejército y, escuchándolo y viendo videos, me pareció un mundo apasionante del que también me gustaría formar parte. Lo que tengo claro es que, si no hubiera entrado en el ejército, yo tampoco lo habría hecho. Mira por donde, ahora estamos trabajando juntos todos los días.

-¿Cómo se han tomado tus compañeros de la Guardia Real tu triunfo? ¿Qué te dijeron?

-Han hecho muchos chistes y han bromeado mucho, pero están súper orgullosos de mí. Cada vez que entramos en un bar o en un restaurante, les dicen a los empleados: ¿Sabéis que es el Mister Inglaterra? ¿No nos hacéis un descuento por estar con él? Me agradan esas bromas. Al ganar el título de Míster, pensé: “Ojalá que mis compañeros se sigan comportando de la misma forma conmigo, que no cambie nada”. Y así ha sido. Es como si no hubiera ganado

-¿Alguién de la Casa Real se ha comunicado contigo tras saber que eres el nuevo Mister Inglaterra?

-Ja, ja, ja, ja…no. Para la Casa Real, estas son noticias pequeñas. Es más, yo creo que ni se habrán enterado de mi triunfo, pero no me importa.

-¿Con qué expectativas te ves para concursar ahora a nivel internacional en Vietnam? ¿Qué esperas conseguir en el concurso?

-Me gustaría ganar y lo intentaré con todo mi alma. También quiero aprovechar el momento porque es una oportunidad que sólo vendrá una vez en mi vida y conocer a la mayor gente posible. Ya he hablado con el Mister International Spain, Toni Company. Me parece muy buen chico y, cuando estemos en Vietnam, me gustaría tener una conversación más tranquila con él Por otra parte, nunca he estado en Asia, así que estoy encantado con el viaje.

© redes

-¿Has pensado en qué vas a hacer si ganas?

-No lo sé, la verdad. No sé mirar tan hacia delante. Lo que tengo claro es que, si consigo ganar,, lo celebraré un poquito, claro está. Y después intentaré usar el título para que se ponga toda la atención en el ejército. No sólo en la Guardia Real británica, sino en todos los ejércitos. Parece que la gente se olvida de nosotros cuando no estamos en algún conflicto bélico, pero la realidad es que seguimos trabajando y viajando por todo el mundo sin ver a nuestros familias durante meses. Quiero que la gente sea consciente de ello.

-No sé si tienes novia.

-Sí, es inglesa.

-¿Y cómo está llevando todo esto?

-Al principio, fue un poco raro para ella. Yo era un chico normal, que no tenía ni una foto de perfil en Instagram. No me gustaba, me daba pereza. De repente tengo 10.000 seguidores en mi red social y mucha gente intenta mandarme mensajes a través de las redes sociales. Pero ya se va acostumbrando. Es más, me ayuda mucho, me apoya y me acompaña cuando tengo que comprar algo de ropa o me asesora sobre qué ponerme cuando tengo que ir a algún evento. Tiene que estar tranquila porque yo le he asegurando que no voy a cambiar y que esto es solamente una nueva aventura para mi.

-Cambiando de tema. ¿Cómo ha reaccionado tu familia española cuando se enteró que te habían proclamado como el hombre más guapo de Inglaterra?

-Toda la familia de mi padre está en España y la verdad es que están encantados y súper orgullosos. Me hizo mucha gracia como reaccionaron mis dos familias. La inglesa, la de mi madre, recibió la noticia más tranquila. Sin embargo, la española me felicitó por todos lados: Facebook, X, Instagram…Me daban la enhorabuena cada dos segundos y alguno de ellos me felicito hasta cinco veces a lo largo de la semana.

-¿Por España vienes mucho?

-Precisamente pasé casi un par de semanas en Marbella el pasado mes de agosto. No sé cuándo podré volver, pero suelo viajar a España dos veces al año.