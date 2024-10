La prestigiosa agencia Magnum Photos, Premio Princesa de Asturias de la Concordia

Magnum Photos ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias a la Concordia, distinción que se les otorga por su amplia trayectoria profesional, siendo una de las agencias internacionales de fotografía más prestigiosas del mundo.

© FPA | Julian Rus Cristina de Middel, presidenta de Magnum Photos

Su presidenta, Cristina de Middel, fue la primera galardonada en llegar a Oviedo para recoger el próximo viernes, 26 de octubre, esta distinción de manos de la princesa Leonor. La fotógrafa fue nombrada presidenta en el año 2022 por su larga trayectoria profesional. "Es un inmenso honor recibir el Premio Princesa de Asturias de la Concordia en un momento, además, de presidencia española de Magnum Photos" asegura, añadiendo que "este galardón supone un gran apoyo para la agencia y nos anima a seguir trabajando en la construcción de un mundo más justo y alejado de los extremos y los fanatismos".

© FPA | IVAN MARTINEZ Cristina de Middel

Magnum Photos fue fundada en 1947 por cuatro fotógrafos pioneros: Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger y David “Chim” Seymour. Impulsados por su visión de crear una agencia de fotoperiodismo. Como propietarios de sus derechos de autor, los fotógrafos podían decidir qué historias cubrir y publicar. La agencia cuenta con oficinas centrales en París, Nueva York y Londres, y una gran red de agentes colaboradores. Además, están muy comprometidos con la formación de fotoperiodistas y narradores visuales independientes, para lo cual organizan distintas actividades educativas para la formación. Sus publicaciones han aparecido en periódicos como The New York Times o The Guardian.

© FPA | Julian Rus Cristina de Middel, presidenta de Magnum Photos

En 2010 Magnum vendió su colección de fotografías impresas, de las que conserva los derechos de autor, al magnate de los ordenadores Michael Dell, quien más tarde legó el archivo al Centro Harry Ransom de la Universidad de Texas para su conservación y catalogación, por lo que le añade una trayectoria histórica más amplia y un acceso más rápido.

Premio Princesa de Asturias a la Concordia, a lo largo de los años

En 1986, Vicaría de la Solidaridad de Chile, obtuvo el primer galardón a la Concordia de la historia de los premios debido a su organismo que, de modo abnegado y eficaz, procuraba la coordinación de muy diversas fuerzas sociales y políticas de Chile. En 2023, la organización sin ánimo de lucro Mary's Meals fue la premiada gracias a su labor de suministrar una comida diaria a niños en edad escolar en Dalmally.

© Getty Images J.K Rowling

Fuera de las organizaciones, J.K Rowling fue la primera mujer en obtener este galardón y en su discurso, dejó clara su emoción. "Para mí, el Premio Príncipe de Asturias es muy significativo, ya que celebra aquel aspecto del éxito de los libros del cual yo estoy más orgullosa: el hecho de que tantos niños, provenientes de condiciones y circunstancias tan distintas, hayan elegido acompañar a Harry en sus cinco años en Hogwarts".