Cristina Pedroche se pone romántica en su aniversario: 'Le pedí matrimonio a la semana de conocernos'

"Hoy hace 9 años que me casé con mi persona favorita". Con estas palabras ha comenzado Cristina Pedroche la romántica dedicatoria que ha escrito a su marido, David Muñoz, con motivo de su aniversario de boda. La presentadora y el galardonado chef se casaron el 24 de octubre de 2015, en una atípica ceremonia que ¡HOLA! contó en exclusiva: en vaqueros, en su casa y ante notario, algo muy íntimo y nada tradicional, como son ellos. Ha pasado casi una década desde entonces y Cristina y David no solo han demostrado la estabilidad de su relación, sino que también han formado una bonita familia con su pequeña Laia, que vino al mundo el 14 de julio de 2023. No es de extrañar que la presentadora haya aprovechado esta fecha para gritar su amor a sus cuatro vientos, confesando, además, que pidió matrimonio a David ¡a la semana de conocerse!