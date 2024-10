Belén Esteban se prepara para su debut en 'El Hormiguero': 'Voy a ser yo misma'

Tras su paso por La Revuelta, Belén Esteban ha confirmado su presencia en El Hormiguero el próximo miércoles, 30 de octubre, un evento que promete ser uno de los momentos más esperados de la temporada. Esta será la primera vez que la colaboradora cruza las puertas del popular plató de Pablo Motos, lo que ha generado un gran revuelo tanto en los medios como en las redes sociales.

© Canal Quickie

La noticia fue revelada por la propia Belén durante la emisión de Ni que fuéramos Shhh. "No conozco a Pablo, no he estado en el plató antes. A pesar de llevar más de 20 años en televisión, siempre me pongo nerviosa cuando me enfrento algo nuevo", reconoció. Sin embargo, sabe que los nervios no podrán con la alegría que siente. "Voy a ser yo misma, rodeada de gente que me da mucha seguridad", aseguró ante sus compañeros, María Patiño y Víctor Sandoval, que se disfrazó de hormiga.

© Canal Quickie

Belén comentó que esta oportunidad es "muy importante" para ella, y cuando Patiño le preguntó si era el premio más grande que había recibido, ella respondió con modestia: "Tengo muchos premios en mi carrera, cada uno tiene su valor".

Un regreso muy significativo

El debut de Belén en El Hormiguero es especialmente significativo, ya que marca su retorno a Antena 3 casi dos décadas después de su participación en Sabor a ti, donde fue colaboradora durante la etapa de Ana Rosa Quintana. Su trayectoria ha estado llena de éxitos y premios, como su paso por Gran Hermano VIP y Mira quién baila, pero esta aparición podría ser considerada como uno de los hitos más destacados de su carrera.

© Gtresonline

Reacciones en redes sociales

La confirmación de su participación no solo ha generado expectación, sino también controversia. Las redes sociales están que arden con opiniones divididas. Algunos usuarios se manifiestan entusiasmados, mientras que otros critican la decisión de Pablo Motos de invitarla. No obstante, la curiosidad sobre cómo se desarrollará la entrevista está en el aire. La audiencia se pregunta que tipo de preguntas le hará el presentador y qué historias revelará la colaboradora.