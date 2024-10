El impactante cambio físico de Juan del Val tras perder 14 kilos en seis meses

Juan del Val, de 54 años, ha mostrado el duro entrenamiento al que se ha sometido en los últimos seis meses para ponerse de nuevo en forma. El colaborador de El Hormiguero y laRoca se ha puesto en manos de profesionales y no puede estar más satisfecho con el resultado obtenido, al igual que su mujer, Nuria Roca, quien ha celebrado su fuerza de voluntad para lograrlo. "Lo tuyo es muy fuerte", le he dicho.

"Siempre he hecho mucho deporte. Sin embargo, en los últimos años me abandoné por falta de tiempo, exceso de trabajo, compromisos y desgana", ha comenzado diciendo el escritor a todos sus seguidores. El pasado mes de abril, tal y como ha desvelado, llegó a pesar 95 kilos y decidió tomar cartas en el asunto porque "me sentía mal físicamente, no me gustaba estéticamente y estaba débil".

Su estado físico estaba tan deteriorado que el primer día que fue al gimnasio sufrió un susto. "A los 20 minutos de empezar, tuvieron que atenderme en el suelo después de marearme por una bajada de tensión", ha recordado. Seis meses después de aquel percance, el tertuliano es un hombre nuevo. "He perdido 14 kilos (controlado por un nutricionista, pero pasando hambre) y con bastante esfuerzo me he puesto en forma. No soporto los textos motivadores en redes, simplemente quería compartir que, a veces, cuando crees que una etapa de tu vida no puede volver, descubres que nunca es tarde", ha añadido junto a varias fotos de sus entrenamientos.

El escritor ha practicado diferentes deportes a lo largo de su vida. Judo, boxeo y competiciones tan extremas como correr maratones o hacer un Ironman, un triatlón en el que debe completar 3,86 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros corriendo.

Juan ha compaginado sus entrenamientos en solitarios con salir a caminar en pareja. Nuria, de 52 años, contó que su deporte favorito es recorrer entre seis y siete kilómetros a buen ritmo durante una hora cuatro días a la semana. "Me pongo las zapatillas y salgo a andar, ya está. Aprovecho para escuchar la radio, música o hacer llamadas, me entretengo y despejo la mente", dijo la presentadora a sus seguidores. Tras las vacaciones de verano, la valenciana señaló que para seguir mejorando su forma física había contratado a un entrenador personal y se había puesto a dieta.

Un amor inquebrantable

La historia de amor de la pareja comenzó cuando la valenciana presentaba Waku Waku en Televisión Español y el escritor se enamoró locamente de ella al verla en la pequeña pantalla. En aquel momento, Juan habló con los directores del medio en el que trabajaba -la revista Man- para entrevistarla y cuando estuvieron sentados el uno frente al otro sintieron un auténtico flechazo. Se casaron el 6 de octubre del año 2000 en una multitudinaria boda y dos años después aumentaron la familia. Su primogénito, Juan, tiene ya 22 años y vuela libre tras haber estudiado el doble grado de Publicidad y Marketing. Pau, de 18, ha comenzado la universidad, y Olivia, la pequeña de la casa, acaba de cumplir 14.