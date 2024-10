Alaska cuenta que Mario Vaquerizo todavía no ve después del accidente

"Me podría haber matado", fueron las primeras palabras de Mario Vaquerizo tras abandonar el hospital después de haber sufrido una tremenda caída desde el escenario en el Festival Horteralia de Cáceres. El cantante de las Nancys Rubias se precipitó desde una plataforma hasta el foso tras perder el equilibrio y cayó de cabeza desde una altura de más de dos metros. Después de permanecer varios días en observación, el artista salió del hospital en silla de ruedas, con el cuello completamente inmovilizado por un collarín tras haberse roto las vértebras 4 y 6, y dando gracias por la suerte que ha tenido. "El episodio que pasé el sábado fue muy grave, y las enfermeras que me han tratado me han transmitido en todo momento que he tenido mucha suerte... Podría haberme quedado en el sitio o tetrapléjico", contaba agradecido y muy emocionado. "La verdad es que he vuelto a nacer”, admitía.

© alaskaoficial Alaska y Mario Vaquerizo días antes de que el artista sufriese el accidente

Tiene ratos malísimos y otros mejores

Cuatro días después de la caída, su esposa Alaska ha revelado cómo se encuentra Mario y ha dado las gracias a todas las personas que le auxiliaron. "El domingo todo está pesadilla me pilló fuera de España. Estamos en ello, con paciencia, poco a poco, con ratos malísimos y otros mejores", cuenta cómo está siendo el proceso de recuperación. "Pero estamos que es lo importante", admite aliviada tras el gran susto vivido. "Entro aquí un momento para dar gracias a los servicios de la ambulancia que lo atendieron inmediatamente, al festival Horteralia, al personal del Hospital Universitario de Cáceres, a los que se quedaron con Mario con un susto de muerte y sobre todo a Marta Vaquerizo, la mejor enfermera del mundo", señala en referencia a la hermana de Mario, que ha estado a su lado todo el tiempo que ha estado en el hospital mientras ella regresaba a España.

© Europa Press Mario Vaquerizo, en sillas de ruedas y con collarín abandona el hospital tras haberse roto dos vértebras

Alaska ha querido dar las gracias por los mensajes y las llamadas, porque siente todo el cariño de la gente que se ha preocupado por su marido. Pero estremecedor es el detalle que cuenta a continuación y es que ella le traslada los mensajes al accidentado porque aún no ha recuperado la visión . "Yo le cuento a Mario, que todavía no ve y no puede leer", revela. "Y ahora, a curarse del susto y del golpe", concluye la cantante de Ni tú ni nadie.

© GTRES

Nada más publicar el post, la pareja ha recibido un inmenso cariño de sus amigos y fans, entre ellos Maribel Verdú, Marta Sánchez, Máximo Huerta, Silvia Abascal, Rosa López, Vanesa Martín, Ester Arroyo, Cari Lapique y Chenoa, entre infinidad de mensajes. Todos ellos le desean a Mario una pronta recuperación. El vocalista de Las Nancys Rubias contó en el programa de Ana Rosa TardeAR que lo más traumático para él fue perder la consciencia y despertar con todos llorando a su alrededor. Y explicó que su caída fue debido a un infortunio porque en esa plataforma desde la que se cayó se había subido en muchas ocasiones en sus conciertos. "Llevo actuando con el giratutto, que es esa especie de círculo que da vueltas, durante todo el verano por toda España. Las medidas de seguridad estaban todas perfectamente. Estuve ensayando por la mañana, ha sido un tropezón y una mala noche la tiene cualquiera”, detalló tratando de quitar hierro al asunto. Lo único que le preocupa ahora es recuperar la visión. Un día después de sufrir la caída se dio cuenta que no veía y ahí entonces se percató de lo realmente grave que había sido esta caída. Los médicos le dijeron que de la propia caída se genera un líquido que te invade lo que es la retina y por eso la perdida de visión, una secuela de la que espera ir recuperándose poco a poco con reposo absoluto.