Ester Expósito desvela en 'La Revuelta' cómo conquistarla: 'Miradita, flores... No hace falta que me hagas una canción'

Ester Expósito ha hecho un hueco en su apretada agenda para visitar el plató de La Revuelta. La actriz madrileña, de 24 años, se ha convertido en una de las actrices del momento y siempre causa sensación. Lo ha vuelto a demostrar en esta entrevista tan divertida que ha concedido a David Broncano.

"¡Enhorabuena, que acabáis de ganar un Ondas! ¡Toma ya! Me parece increíble", empezó diciendo la actriz ante el aplauso de todos. "Gracias, gracias. Enhorabuena a ti por todo, Ester, tú sí que eres una máquina. Muchas gracias por venir".

Como siempre, la protagonista de Élite y el presentador de televisión derrocharon complicidad desde el primer momento y es que hay que recordar que fueron vecinos hace años, mucho antes de que los dos se hicieran famosos. "Eras muy borde, muy serio... no, es broma. Eras muy tímido y muy serio, y al principio pensaba que eras borde, pero luego te conocí y ya no", bromeó Expósito.

La actriz acudió a presentar su nueva película de terror, El llanto, que se estrena en cines este viernes 25 de octubre, y tuvo un bonito detalle con Broncano al llevarle el cartel personalizado con su propia cara. "Qué detalle. Está bien hecho a nivel gráfico, parezco actor de verdad", le dijo sin poder contener la risa. "Ahora tienes un cartel de cine. Seguro que no tenías ningún cartel con tu cara", añadió ella.

Durante la entrevista, pudimos conocer el lado más personal de la protagonista de Bandidos, que contó cuál es su forma favorita de ligar y cómo le gusta que la conquisten. Ester confesó que le gusta lo clásico y que prácticamente no utiliza las redes sociales: "¿Por Instagram? ¿de no conocernos y empezar por Instagram? Casi nada, muy poco". "¿Algún chaval que se haya tirado un triple y te haya mandado un emoji gracioso?", le preguntó Broncano, a lo que ella respondió: "Alguno ha caído así, pero poco".

A la intérprete madrileña no se la conquista con cosas muy extravagantes. Tal y como ella misma desveló, lo que más le gusta es que tengan "un detallito como unas flores. No hace falta que me hagas una canción, que oye, ¡bienvenida está!". En ese sentido, hizo referencia al tema que sacó Dani Martín hace unos meses y que causó un enorme revuelo. "La de Dani mola mucho. Primero me mandó la letra, luego me mandó la canción grabada...", dijo demostrando la ilusión que le había hecho.

También recordó la canción que J Balvin lanzó en 2020 y que se llama Una locura. "Dime cuál es tu propósito. Que vea tus vídeo' como Ester Expósito, me tienes bien loquito", dice la letra.

La protagonista de El llanto se mostró muy sincera al hablar del amor y dijo algo que fue muy aplaudido por todo el público. "Menos tonterías y más relaciones sanas, cuidarse cuando se tiene y no luego", aseguró.

En ese sentido, reconoció que "se agradece un poco de normalidad" a la hora de conocer a alguien. "Por eso, últimamente más bar, más encuentro en un bar, miradita...", dijo Ester asegurando que le gustaba la forma en la que se conquistaba hace años, cuando no había redes sociales y todo era "más mágico y tenía más fantasía".