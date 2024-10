Así es Michael Ignatieff, defensor de los valores y derechos humanos que recibe el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

Nada más llegar a la mayoría de edad, Michael Ignatieff fantaseaba con la idea de convertirse algún día en Primer Ministro de Canadá para poder mejorar el país. No ha llegado nunca a ocupar este cargo, pero sí estuvo en primera línea política entre 2006 y 2011 como líder del Partido Liberal. Además, ha trabajado como presentador, columnista, docente... Un hombre polifacético que se mueve en diferentes ámbitos con un mismo objetivo: defender los valores y derechos humanos fundamentales y universales. Lo que no imaginaba es que su labor le iba a llevar a ser reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales 2024.

"Estoy sorprendido y encantado de recibir el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales de este año. La lista de anteriores galardonados incluye a muchos de mis héroes intelectuales, por lo que significa mucho para mí formar parte de ella", dijo el ensayista cuando se enteró de la noticia, que curiosamente coincidió con una de sus estancias en España, donde viajó procedente de Viena justo la semana en la que cumplió 77 años.

El jurado de la fundación Princesa de Asturias lo eligió como parte de los galardonados aportar "ideas para la superación de las diferencias étnicas y religiosas y la búsqueda de valores comunes dentro del contexto de la globalización, el esclarecimiento de las consecuencias de la revolución tecnológica, el análisis de los conflictos morales frente al relativismo cultural y la oposición a los nacionalismos violentos, entre otros temas". Han destacado también que su vida profesional "constituye una referencia imprescindible para orientarnos en un presente tan cargado de conflictos bélicos, polarización política y amenazas a la libertad".

Licenciado en Historia en la Universidad de Toronto y doctorado en la misma disciplina por la Universidad de Harvard. Amplió su formación con un máster en la Universidad de Cambridge y comenzó a trabajar como profesor asistente del departamento de Historia de la Universidad de la Columbia Británica. Ha ejercido la docencia en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, en la Universidad de Toronto y en la Universidad Central Europea en Budapest y Viena –institución creada por George Soros–, de la que fue rector entre 2016 y 2021, y en la que aún ejerce. Además, ha sido investigador en el King’s College de Cambridge y profesor visitante en la Universidad de Oxford y la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. También ha sido presentador de televisión y columnista de publicaciones como The Observer y The New York Times Magazine.

En cuanto a su vida privada, estuvo casado con Susan Barrowclough durante dos décadas, entre (1977–1997). Michael Ignatieff, que se define a sí mismo como internacionalista y defensor de la legalidad constitucional, comparte su día a día con Zsuzsanna Zsohar desde 1999. Es además padre de dos hijos, Theo y Sophie, a los que tiene muy presentes a la hora de preparar su nuevo ensayo. " Mis hijos tienen buenas vidas, pero son muy diferentes a la mía. En el libro intento entender las diferencias entre el mundo que conocí y el mundo que les estoy dando a mis hijos y mis nietos", contaba en El Mundo el también galardonado con el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo.

Su paso por Asturias

Eran las 19:00 horas del 21 de octubre cuando el académico llegaba a Asturias, donde ha participado en el programa de actividades enmarcadas en los premios, como un encuentro con estudiantes de Secundaria del instituto Llanera y un coloquio en en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo. Su primera parada fue el Hotel de La Reconquista, en el que fue recibido entre gaitas. Una bienvenida tradicional con la que se mostró entusiasmado, de hecho, mientras posaba ante los medios, movía sin parar su mano izquierda al ritmo de la música. Quiso también saludar personalmente a los músicos antes de entrar en las instalaciones, donde la mañana del viernes habrá una audiencia de los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía con los galardonados.