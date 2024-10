Irene Rosales rompe su silencio y defiende a Kiko Rivera: 'Por ahí no paso'

Isa Pantoja ha acaparado todos los focos en las últimas horas tras abrir su corazón en el plató de ¡De Viernes! Una entrevista muy dura en la que habló sobre cómo es su relación actual con su madre y todo lo que ha sufrido a lo largo de su vida. Unas declaraciones muy duras en las que no pudo contener las lágrimas. Uno de los primeros en pronunciarse fue Kiko Rivera, que escribió la palabra "victimismo" en su perfil público, dando a entender que no está de acuerdo con lo explicado por su hermana. Ahora, ha sido Irene Rosales la que ha roto su silencio después de cuatro años aparata de la televisión. La que fuera colaboradora de Fiesta en Telecinco, ha sido muy tajante y ha defendido a su marido y padre de sus dos hijas, ya que según ha explicado "él también se sentó en un plató de televisión a reclamar ese cariño". Pero eso no es todo, porque también ha querido pedir respeto porque "se me está bombardeando a mí y pidiéndome responsabilidad y yo no tengo nada que ver". No te pierdas su declaración completa en el vídeo.