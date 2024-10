Paz Padilla, junto a su hija Anna Ferrer, arropada por familiares y amigos en el funeral por su hermano Luis

Paz Padilla ha sufrido un nuevo golpe familiar tras la repentina muerte de su hermano Luis a los 57 años. Dos días después de esta inesperada pérdida, todos sus seres queridos le han dado el último adiós en la localidad de Zahara de los Atunes (Cádiz). La actriz se ha refugiado en su única hija, la influencer Anna Ferrer Padilla, y en su buen amigo Xoan Viqueira .

Tal y como mostró en el programa de entrevistas de Bertín Osborne, Mi Casa es la Tuya, al igual que su hermana, Luis tenía un gran sentido del humor. Una forma de vivir que ha quedado reflejada en los mensajes de los centros de flores que acompañaban el féretro. “He amado, he reído, he llorado. He vivido a mi manera. Y ahora vivirás en tu gordita y en tu familia”.

Según se puede ver en las imágenes, Paz Padilla, vestida de negro y con gafas de sol, ha sido uno de los principales apoyos de las personas allí congregadas, puesto que la artista andaluza ha estado dando consuelo y abrazos a todo aquel que se le ha ido acercando. Ella también ha recibido el cariño de su hermano Manolo, que no la ha soltado de la mano. Pocos pasos atrás su hermana Soledad, que ha trabajado como maquilladora en televisión. Sus otros hermanos son Lola, Pedro y Ana, que siempre han permanecido en un discreto segundo plano.

“Somos una familia preciosa, nos queremos muchísimos y apoyamos. Sabemos que ellos nunca se van, se quedan en nuestro corazón. Tenemos que vivir este proceso y sufrir lo menos posible”, ha expresado Paz tras el servicio religioso. De la misma manera, ha dado las gracias por los numerosos mensajes que ha recibido en los últimos días.

La que fuese maestra de ceremonias de Sálvame tenía una conexión especial con Luis que iba más allá de lo meramente personal. Juntos crearon el chiringuito Trompeta Beach, que hacía referencia al cariñoso apodo con el que la gente se refería a Luis. “Mi ojito derecho, siempre muy unidos”, escribía Paz en sus perfiles públicos junto a una fotografía de ambos en este lugar.

Paz siempre se ha deshecho en halagos con su familia. “Es lo más bonito que tengo y mi gran tesoro. ¡Los quiero tanto! Daría mi vida por cada uno de ellos”, expresó en el ya mencionado espacio de Telecinco. “Lo mejor de ella es que es tremendamente espléndida. Y lo mejor de todo es que quiere que la gente esté unida”, subrayaba Luis por su parte.

En el año 2020, la protagonista de La que se avecina sufrió dos importantes pérdidas: su madre Lola, de 91 años, en febrero; y en julio su marido Antonio Vidal, de 53 años, debido a un tumor cerebral. Precisamente Lola y Antonio han servido como fuente de inspiración para la intérprete a la hora de escribir sus novelas. El humor de vida, en cuyas páginas cuenta cómo fue su experiencia acompañando a su esposo en su enfermedad y su despedida. Una historia que ha llevado a las tablas del teatro y que espera que pueda ayudar a otras personas en sus mismas circunstancias. Este 2024, lanzó Madre. Una novela en la que relata como Lola, a pesar de la adversidad y las penurias propias de la época, supo sacar a su familia adelante. Todo un canto de amor.

