La boda de Paco Ojeda, nutricionista de laSexta, con Cristina Pardo entre los invitados

El equipo de Más vale tarde, de laSexta, ha vivido un fin de semana de emociones en la boda del nutricionista Paco Ojeda, colaborador habitual del programa. Entre los asistentes al enlace se encontraban las periodistas Cristina Pardo y Marina Valdés, el reportero Javier Bastida y el cocinero Carlos Maldonado. Todos ellos disfrutaron de un increíble fiestón al aire libre en Casa Cossio, una casa palaciega con singular jardín, situada en el corazón de El Puerto de Santa María, tierra natal de la novia, la diseñadora Esther García.

El novio ha compartido una foto en blanco y negro de la ceremonia para dedicar estas preciosas palabras a su ya esposa. "Este fin de semana me he casado con esa persona que me hace ser mejor persona y de la cual estoy locamente enamorado, y por esto hoy soy inmensamente feliz. Ahora toca seguir trabajando mucho, viajar y continuar con muchísima ilusión todos los proyectos que la vida nos tiene por delante y como no, seguir cuidando el amor como si fuera el primer día", ha escrito.

La novia estaba radiante con un espectacular vestido diseñado por ella misma para dar "el sí, quiero al amor de mi vida". Según ha explicado, encontró la tela con la que soñaba dos semanas antes de la boda. "Un tejido en tul bordado a mano con más de 200 años que pertenecía a la aristocracia", ha detallado junto a varias fotos del traje. Sin embargo, el tono de ese tul bordado no se correspondía con el tono del resto del vestido y la diseñadora tuvo que buscar una solución in extremis para unificar el color. "Tuve que teñir a escondidas de mi futuro marido más de 12 metros de tul. ¡Y lo hice con café! Ollas enormes de café y mucha paciencia para teñir tantos metros de tela", ha contado.

Los novios recibieron a sus invitados cantando No puedo vivir sin ti, de Coque Malla, y la fiesta se alargó hasta altas horas de la madrugada con el divertido juego Furor, furor, presentado por el mismísimo Alonso Caparrós.

Pablo Ojeda nació en Sevilla en 1982 y tras sufrir un trastorno alimentario en su juventud se convirtió en Dietista y realizó varios masters de Coaching e Psiconeuroinmunología clínica. Su trayectoria profesional le llevó al mundo de la televisión, colaborando en muchos programas de Canal Sur, Televisión Española y Cuatro. Actualmente, trabaja en Más Vale Tarde, en laSexta, y pronto publicará su tercer público con la editorial Planeta.