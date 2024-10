Muere Paul Di'Anno, exvocalista de Iron Maiden, a los 66 años

Dicen que los rockeros nunca mueren, sin embargo hoy los incondicionales del heavy metal se han quedado un poquito más huérfanos tras la muerte, a los 66 años, del cantante Paul Di'Anno, uno de los fundadores del grupo Iron Maiden y vocalista de sus dos primeros álbumes de la banda: Iron Maiden (1980) y Killers (1981).

© ironmaiden Paul Di'Anno junto al bajista Steve Harris, quien le captó para formar parte de Iron Maiden en 1977

Nacido como Paul Andrews en 1958 en Chingford, al este de Londres, Di'Anno dejó una huella imborrable en el mundo del metal contribuyendo a establecer a Iron Maiden como uno de los pilares de la nueva ola del heavy metal británico.

La noticia de su fallecimiento fue anunciada por el sello discográfico Conquest Music en nombre de su familia. "Nos entristece confirmar la muerte de Paul Andrews, conocido profesionalmente como Paul Di'Anno. Falleció en su casa de Salisbury, en Inglaterra, a la edad de 66 años" señalaba el comunicado en el que no se especifican las causas de su muerte. "A pesar de haber sufrido graves problemas de salud en los últimos años que lo obligaron a actuar en silla de ruedas, Paul continuó entreteniendo a sus fans de todo el mundo , acumulando más de 100 espectáculos desde 2023" continuaba diciendo la nota. "Conquest Music se enorgullece de haber tenido a Paul Di'Anno en su familia de artistas y pide a su legión de fans que levanten una copa en su memoria" concluía diciendo su sello discográfico.

© Getty Images Paul Di'Anno nació en Chingford, al este de Londres, de padre brasileño y madre británica

Los actuales miembros de Iron Maiden también rindieron homenaje al exvocalista,a quien tanto cariño y admiración tenían. "A todos nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Paul Di'Anno. La contribución de Paul a Iron Maiden fue inmensa y nos ayudó a ir por el camino que hemos recorrido como banda durante casi cinco décadas. Su presencia pionera como líder y vocalista, tanto en el escenario como en nuestros dos primeros álbumes, será recordada con mucho cariño no solo por nosotros, sino también por los fans de todo el mundo".

"Es muy triste que se haya ido", comenta el bajista de la banda Steve Harris. “Estuve en contacto con él recientemente mientras nos enviábamos mensajes de texto sobre el West Ham y sus altibajos. Al menos seguía tocando hasta hace poco, era algo que lo mantenía activo, estar ahí siempre que podía. Todos lo extrañaremos. Descansa en paz compañero".

© Getty Images Paul Di'Anno cantando junto al bajista Steve Harris en la gira 'Killers World Tour'

"Estamos muy agradecidos de haber tenido la oportunidad de ponernos al día hace un par de años y pasar tiempo con él una vez más. En nombre de la banda, Rod y Andy, y todo el equipo de Iron Maiden, extendemos nuestro más sentido pésame a la familia y amigos cercanos de Paul. Descansa en paz, Paul", indica el final del comunicado.

Di'Anno dejó Iron Maiden en 1981, tras admitir que su estilo de vida descontrolado, lleno de excesos y fiestas, no era sostenible ni para él ni para la banda. Fue reemplazado por Bruce Dickinson, quien llevó a la banda a un éxito aún mayor. A pesar de su salida, Di'Anno nunca guardó rencor y en algunas entrevistas recientes rechazó los rumores sobre cualquier conflicto con sus antiguos compañeros o problemas financieros derivados de su tiempo en la banda.

© Getty Images Deizquierda a derecha: Clive Burr, Dave Murray, Steve Harris, Dennis Stratton y el fallecido Paul Di'Anno

Tras su partida de Iron Maiden, Di'Anno continuó su carrera musical como solista y colaborando con diversas bandas como Gogmagog, Battlezone, Praying Mantis y Killers. Su voz rasgada e intensa influyó a generaciones de músicos, siendo citada como referencia por grandes bandas de metal como Metallica, Pantera y Sepultura. A pesar de enfrentar graves problemas de salud en los últimos años, incluidos un linfedema y una cirugía de rodilla en 2022, Di'Anno, como hemos mencionado anteriormente, continuó actuando, realizando más de 100 shows en 2023 y 2024.

A pesar de su marcha su legado musical seguirá vivo. El mes pasado se lanzó un álbum retrospectivo titulado The Book of the Beast, y a finales de este año está previsto el estreno de un documental sobre su vida.