Iron Maiden y Metallica, fans de Stranger Things, reaccionan a una escena del capítulo final

Stranger Things tiene a todos impresionados con su cuarta temporada, dos partes divididas en capítulos que nos llevan de la emoción al alivio en segundos para retomar el suspenso, una exitosa fórmula acompañada de música de la década de los 80s que hacen de los episodios algo aún más memorable. Una de ellas es del último episodio, en el que Eddie Munson (Joseph Quinn) interpreta en guitarra el clásico de metal, Master of Puppets, lanzado por Metallica en 1986. Y fue la icónica banda la que reconoció lo épico de la escena.

“La forma en la que los hermanos Duffer incorporaron la música en Stranger Things siempre ha estado en otro nivel, así que estamos más que emocionados no sólo de que incluyeran Master of Puppets en el show, sino que construyeron una increíble escena alrededor de ella”, escribieron los integrantes de Metallica en su perfil de Instagram.

“Todos estábamos emocionados de ver el resultado final y cuando lo vimos quedamos impactados...”, continuó el grupo integrado actualmente por Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett y Robert Trujillo.

“Quedó extremadamente bien hecho, ¡¡tanto que algunos de nuestros seguidores fueron capaces de reconocer la canción con sólo ver un par de segundos de las manos de Joseph Quinn en el tráiler!! ¿Qué tan cool es eso?”, continuaron.

“Es un honor increíble ser gran parte del viaje de Eddie y, una vez más, hacerles compañía con todos los demás artistas que participan en el show”, concluyeron.

Iron Maiden, igual de agradecidos con el show

Metallica no es la única banda encantada con estos capítulos finales, Iron Maiden también publicó un mensaje de agradecimiento por ser incluidos en este memorable show. En otra escena, mientras Robin (Maya Hawke) busca un entre los discos de Eddie una canción para derrotar a Vecna, éste le muestra una copia del cassete Piece of Mind haciéndole entender de manera muy enérgica que eso es música (THIS IS MUSIC!!).