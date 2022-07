Es por ello que la niña de 10 años no tiene permitido usar plataformas como Facebook, Twitter, Instagram o TikTok. De hecho, cuando se toman fotos juntos y las comparten en sus redes, Victoria y David etiquetan a todos sus hijos y a su hija la ‘taggean’ con el hashtag #HarperSeven.

“Harper no está en las redes sociales, así que por el momento no tenemos que preocuparnos por eso”, dijo la diseñadora de modas. “Pero ver lo cruel que pueden se las personas, eso sí que realmente me preocupa”.