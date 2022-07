Christian Nodal le dice ‘Te amo’ a Cazzu a sólo un mes de ser captados tomados de la mano

Christian Nodal está muy seguro de sus sentimientos por la cantante argentina, Cazzu. Hace apenas un mes los vimos tomados de la mano por las calles de Antigua, Guatemala, imágenes con las que surgieron los rumores de que el mexicano había encontrado un nuevo amor. Las alertas de romance sonaron aún más cuando fueron captados besándose y, ahora, el público está un poco confundido por la declaración de amor que el intérprete de Botella tras Botella le hizo a la cantante antes de subir al escenario a cantar.

Tomados de la mano, como los hemos visto desde su primera aparición juntos, Christian y Cazzu se abren paso entre los fans. Antes de que ella suba a hacer su presentación, él la mira con ojos muy románticos y le dice un tierno: “Te amo”. Una lectura de labios que han hecho sus fans a raíz de un breve clip publicado en Tik Tok y que se ha hecho viral por su romántico gesto.

Los seguidores de Nodal se dividieron en opiniones. Algunos dudan de su amor por el poco tiempo que llevan de conocerse, otros aseguran que aún está bastante lastimado tras su ruptura con Belinda en febrero pasado. Pero también hay quienes creen que hacen una linda pareja y que su relación va por buen camino, además de que le hace muy bien, precisamente para olvidarse del amargo trago que pasó al romper su compromiso de bodas con la mujer que llevaba tatuada en su pecho.

Cazzu, ¿lista para enamorarse?

La relación entre Cazzu y Nodal ha avanzado muy rápido, y en este ir y venir de rumores de romance, la cantante fue cuestionada sobre una supuesta relación con el intérprete de Adiós Amor. En entrevista con EXA, a mediados de junio, rechazó que entre ella y el cantante de regional mexicano existiera una relación más allá de la amistad.

“Me gusta escribir sobre eso -el amor y desamor-; vivirlo no sé si tanto, pero escribirlo sí“, dijo. Agregó que no podrían tener una relación seria porque sus tiempos no cuadran, pero Nodal recién puso una pausa en sus presentaciones en vivo, quizá para darse una oportunidad con esta chica que le ha robado los suspiros.

