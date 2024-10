Jackie, la nueva novia de Cruz Beckham, un clon de Victoria, su estilosa 'suegra'

La vida de Jackie Apostel cambió de manera radical el pasado mes de junio tras hacerse público su romance con Cruz Beckham. Fue en ese momento cuando descubrimos a esta compositora y productora de madre brasileña y padre alemán que ha conseguido conquistar el corazón del hijo de David y Victoria Beckham. Durante estos meses la pareja ha acaparado un sinfín de titulares no solo por su diferencia de edad (él tiene 19 años y ella 29) sino también por los looks que suele llevar Jackie. Al verla, lo que muchos que se preguntan es: ¿será la sucesora de estilo de su 'suegra'?

© jackie.apostel

© GTRES

El estilo de Jackie Apostel

En la prensa británica pueden leerse varios artículos en los que hablan del "asombroso parecido" con la diseñadora de moda y hacen referencia a que comparten mucho más que belleza y pasión por la moda. Una clara demostración de ello es esta foto que Jackie compartió en sus redes hace unas semanas y que nos ha recordado a un posado de Victoria de hace tiempo. Parecen idénticas, ¿no crees?

© jackie.apostel

La compositora acudió al desfile de Victoria Beckham haciéndole un bonito homenaje al ponerse uno de sus vestidos. Para la ocasión, lució un delicado y elegante vestido largo de satén de color marfil con volantes fruncidos en los hombros y una sugerente espalda con tirantes cruzados de color negro. "El show más hermoso y el vestido más hermoso❤️ Felicidades @victoriabeckham", escribió mostrando lo feliz que estaba con este diseño con un pronunciado escote en V en la parte delantera y que tiene un precio de 1.150 euros.

© jackie.apostel

¿Su ejemplo a seguir?

No sabemos si Jackie se inspirará en Victoria para algunos de sus looks, pero echando un vistazo a todas estas fotos queda claro que tienen gustos muy similares. A la novia de Cruz Beckham le encanta hacerse fotos y mostrar los looks que lleva tanto en su día a día como en eventos de noche más formales.

© jackie.apostel

En su armario encontramos toda la paleta de colores, desde los clásicos como el negro, blanco y béis, hasta tonalidades más atrevidas. En ocasiones ha llevado estilismos que recuerdan a la que fuera componente de las Spice Girls, como este minivestido negro que combinó con medias oscuras y zapatos con taconazo. Parece que a las dos les gusta presumir de piernas infinitas en sus citas nocturnas.

© jackie.apostel

También apuesta por diseños más románticos (aunque igualmente sexys), como este vestido de tirantes de color rosa con lentejuelas y pedrería bordara que lució hace unos meses. Rebuscando en el archivo hemos descubierto esta foto de Victoria Beckham que corresponde al 29 de mayo de 2003, cuando Anna Wintour organizó una cena en honor de la diseñadora y su marido.

© jackie.apostel

Looks atrevidos y mucho color

Apostel no es una chica a la que le guste pasar desapercibida. Eso es algo que demuestra a través de las imágenes que comparte en sus redes sociales, donde tiene 129.000 seguidores. Le encantan los vestidos originales con lazos, cintas cruzadas y escotes imposibles. La novia de Cruz Beckham es bastante atrevida en este sentido y siempre la vemos presumiendo de figura con vestidos sugerentes que dejan al descubierto alguna zona de su cuerpo.

© jackie.apostel

© jackie.apostel

© jackie.apostel

Aunque lleva pocos meses con Cruz, Jackie ya nos ha regalado grandes momentazos fashion y tenemos claro que seguirá haciéndolo. Su arriesgada forma de vestir, sus maquillajes de plena tendencia y su melena XXL están dando mucho que hablar. Sin duda, le ha salido una dura competidora a Nicola Peltz, mujer de Brooklyn Beckham, que hasta ahora siempre acaparaba miradas con sus looks.

© jackie.apostel

© jackie.apostel

