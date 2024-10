Quim Gutiérrez y Paula Willems presentan a Gael, su segundo hijo

Quim Gutiérrez (43 años) y Paula Willems (27 años) dieron la bienvenida a su segundo hijo el pasado 18 de octubre, una feliz noticia que adelantó en primicia la revista ¡HOLA!. Ahora sabemos que el bebé del matrimonio es un niño y se llama Gael. Ha sido la modelo la encargada de contarlo junto a esta preciosa foto del recién nacido en la que aparece dormido y arropado con una bonita manta de crochet. "Bienvenido a la vida, Gael.18/10/2024", ha escrito. La publicación se ha llenado de 'me gusta' y mensajes de enhorabuena, como el de la actriz Esther Acebo, la cantante Lola Índigo o la top Laura Durán.

© _paulawillems

La pareja sigue sumando capítulos a una historia de amor que comenzó en 2016. En estos ocho años de relación, Quim y Paula han dado pasos tan importantes como casarse y convertirse en padres. El 28 de noviembre de 2021 dieron la bienvenida a su primer hijo, Bru, y nueve meses después pronunciaron un íntimo 'sí, quiero'. La celebración de la boda llegó meses más tarde, en septiembre de 2023, con sus familiares y amigos más cercanos entre los invitados.

© Europa Press

Al protagonista de El cuerpo en llamas le cuesta mucho hablar de su vida privada. "Recuerdo cuando empezaba en la actuación y veía a la gente hablando de paternidades o de otras cosas. Pensaba 'qué interés tendrá lo que ellos dicen'. Y me prometí no responder nada sobre eso. Lo mantengo con dificultad", dijo en una entrevista concedida a El Mundo.

© GTRES

Sin embargo, de vez en cuando hace una excepción, como el pasado 15 de octubre, cuando dedicó estás bonitas palabras a su mujer en la recta final de su embarazo. "Por segunda vez se acerca el momento y se impone igual de trascendental que la primera. Mirarte desde abajo y verte rozar las estrellas y tocar el cielo me recuerda que eres capaz de transformar lo doméstico en excepcional, que suerte tengo".

© quimyo

Paula, por su parte, también es muy discreta con su vida privada, pero cuando su relación con Quim se hizo pública reaccionó con total normalidad a la fama. "Fue un poco raro al principio, pero ya bien", declaró a El Mundo. "Cuando voy por la calle, nunca me entero si hay paparazzi o no. Luego me entero que salen fotos... Bueno, pues te han pillado, ya está", añadió.

© GTRES

El pequeño Gael ha llegado en un gran momento profesional para sus padres. A principios de diciembre, el actor catalán estrenará la comedia Al otro barrio, de Mar Olid, en la que comparte protagonismo con la actriz Sara Sálamo. Al año que viene está previsto que se estrene Los Aitas, de Borja Cobeaga y Valentina Viso, una película ambientada en el Bilbao de finales de los 80, donde un grupo de padres deberá acompañar a sus hijas a un campeonato de gimnasia rítmica en Berlín.

© Europa Press

La modelo, que perdió a su padre el pasado mes de junio a causa de un cáncer de páncreas fulminante, sigue triunfando sobre la pasarela. Un mes antes de dar a luz, fue elegida para participar en el desfile de Pedro del Hierro de la 80ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.