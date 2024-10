Santi Millán y su mujer, Rosa Olucha, celebran 25 años de relación: así es la bonita familia que han formado

Santi Millán y su mujer Rosa Olucha acaban de cumplir 25 años desde que comenzaron su relación. Con un motivo tan especial, la realizadora y directora de formatos de televisión ha abierto su álbum personal mostrando algunas fotos de los comienzos de su relación. Unas imágenes que hablan por sí solas y que van acompañadas de estas significativas palabras: "25 años después… aquí seguimos. No hace falta añadir nada más". El presentador de Got Talent es muy reservado respecto a su vida privada. Es su mujer Rosa quien suele compartir algunos episodios de su día a día en su perfil público. La pareja tiene dos hijos, que son el pilar de sus vidas: Marc, que cumplía los 18 a comienzos de 2024, y la benjamina, Ruth, de 16.

Atrás quedan los tiempos difíciles cuando se filtró un vídeo comprometido del actor en junio de 2022 que desestabilizó a toda su familia. El presentador se pronunciaba al respecto en una entrevista en La Vanguardia: “Lo que más me dolía era la exposición, sobre todo de la otra persona y del entorno familiar. El problema es cuando entramos en los juicios de valor sin conocer la realidad, el porqué, el cuánto. No conocen nada y valoran desde su situación personal sin conocer cuál es la otra. Entonces yo creo que ese es el error, culpabilizar, acusar o señalar. Yo creo que ahí es donde deberíamos ser un poco más prudentes". Su mujer, Rosa Olucha, también envió un comunicado: "Para los que no lo sepan, y ya lo siento, existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado, y, de momento, ni tan mal". Pasados los malos momentos, Santi y Rosa vuelven a sonreír y acaban de celebrar 25 años juntos. Todos los detalles, en este vídeo.