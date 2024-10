El impactante cambio físico de Florentino Fernández gracias al ayuno intermitente

El humorista Florentino Fernández lleva años haciéndonos reír, desde que le conocimos en los años noventa con su debut en Esta noche cruzamos el Mississipi. Y continúa haciéndolo, actualmente en Got Talent, donde ejerce de jurado. A los espectadores de este programa no les ha pasado desapercibido el cambio físico del presentador. No ha sido algo fugaz ni radical, sino más bien algo progresivo y especialmente notable si lo comparamos con las imágenes de Florentino hace algunos años. Ha perdido mucho peso y no solo eso, sino que se siente con más energía. El cómico sigue el método del psiconeuroinmunólogo Rafael Guzmán, el mismo que Santiago Segura, y él mismo explicó en qué consiste y cuales son las pautas alimenticias que sigue en su día a día.