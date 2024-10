Chris Hemsworth: sus secretos para estar en forma y convertirse en la estrella de moda

Comenzamos a escuchar hablar de Chris Hemsworth en España cuando se hizo pública su relación con Elsa Pataky, allá por el final del verano de 2010. Entonces, el actor australiano tenía 27 años, y aunque era muy conocido en su país por haber participado en una de las series de más éxito de la televisión, Home and Away, lo cierto es que en Hollywood había tenido prácticamente que comenzar de cero. Era más famoso su hermano pequeño, Liam, por esa época novio de Miley Cyrus. Hoy en día, quince años después de su debut en el cine, en Stark Trek, en 2009, Chris es una de las mayores estrellas de la gran pantalla, admirado por su trabajo y su forma física, reclamado por las firmas y toda una influencia mundial por su estilo de vida. Y esta temporada, siguiendo los pasos de Elsa, se ha convertido en imagen de El Corte Inglés como protagonista de la campaña de otoño de Emidio Tucci. Pero ¿cuál es el secreto del éxito de Chris Hemsworth? ¿Cómo se ha convertido en uno de intérpretes más cotizados? ¿Cómo consigue su físico el impresionante Thor?

© CORTESÍA EL CORTE INGLÉS Sobre estas líneas, Chris Hemsworth como imagen de la nueva campaña de Emidio Tucci, de El Corte Inglés. El actor, uno de los más cotizados de Hollywood, se convierte así en la estrella del otoño y fortalece su vínculo con nuestro país, la tierra de su mujer, Elsa Pataky, que conoce cada vez mejor

Superhéroe y superpapá

Con fama de divertido y bromista, es un superhéroe en la pantalla y un superpapá (dicho por su mujer) en la vida real, una faceta que hace más humano al "dios" de la gran pantalla. Humilde, muy familiar y arraigado a sus raíces, puede presumir de tener los pies en la tierra (tanto que es habitual en él, sus niños y Elsa ir descalzos cuando están en Byron Bay) a pesar de ser una estrella. La genética siempre ha jugado a su favor —el atractivo le viene de familia—, pero detrás de cada uno de sus más de 100 kilos de puro músculo —mide 1,91— hay muchas horas de entrenamiento y una estricta dieta. Si ya estaba en forma, mantenerse todos estos años en la factoría más famosa de superhéroes le ha llevado a ponerse a prueba constantemente y es, junto a The Rock, el actor más fuerte de Hollywood. Desde que se convirtió en Thor, cuenta con la ayuda de su amigo y entrenador Luke Zocchi y también ha contado para sus películas con otros personal trainners, entre ellos un navy seal, cuerpo de élite de la Armada de Estados Unidos. "La primera vez que interpreté a Thor, probablemente, tenía más músculo, pero me sentía muy rígido y no demasiado cómodo", declaraba a W Magazine hace unos años. "La corpulencia está bien, pero ser más ágil es importante, indiscutiblemente", explicaba a Men’s Health. Por eso también el boxeo, el muay thai y el yoga forman, o han formado, parte de su entrenamiento.

Mide 1,91 m y pesa más de 100 kg de puro músculo; comparte con Elsa Pataky un estilo de vida saludable; practi­ca a diario el surf, su deporte favorito, y entrena duro para ganar corpulencia cuando se mete en la piel de Thor

El entrenamiento más duro

Sabemos, por lo tanto, que el gimnasio, el deporte al aire libre y la dieta sana es la combinación ganadora en su día a día, como lo es también de Elsa. Entrenan juntos cuando pueden y ambos tienen la misma filosofía. Lo vemos en sus redes y también en Centr, la app de fitness que crearon y donde suelen compartir algunas de sus rutinas. "Me encanta este tipo de entrenamiento. Ser capaz de cubrir muchas cosas: explosividad, fuerza, estabilidad, velocidad e hipertrofia. Entrenar así me ayuda a sentirme funcional y fuerte. Entrenamiento: lanzamientos de balón contra el suelo, carga granjero por encima de la cabeza, sentadilla/“curl”/“press”, arranques con pesa rusa, extensión de tríceps, remo con barra y “sprints”. Una rutina en movimiento continuo durante unos 40 minutos", explicaba hace unos meses el icónico Thor del cine, que mostraba a sus fans su entrenamiento más duro hasta la fecha. Porque el actor trabaja a diario su cuerpo con rutinas tan exigentes como las de los deportistas profesionales. Y aunque van cambiando, un ejemplo podrían ser diez rondas de estos ejercicios: diez repeticiones de curl de bíceps, diez de overhead press, diez de extensión de tríceps, diez de sentadillas, diez de zancadas, diez de remo inclinado y diez de standing twists.

Como buen australiano, Chris hace surf, un deporte que le apasiona y del que puede disfrutar a diario prácticamente a las puertas de su casa. Comenzó a practicarlo de niño junto a su padre y ha inculcado su pasión a sus hijos, India, Tristan y Sasha, especialmente a los mellizos, que, a sus diez años, se deslizan ya sobre las olas como expertos. Suelen levantarse pronto por las mañanas y subirse los tres a la tabla antes de que Chris los deje en el colegio.

La alimentación de Thor

Pero no vale solo con entrenar, la dieta es el otro pilar de su estado físico. El español Sergio Perera se encarga de su alimentación desde hace una década, después de que Elsa contactara con él. "Trabajar con Chris es una auténtica maravilla, está muy comprometido con su entrenamiento y su nutrición", decía en una entrevista a Daily Mail. "Cuando le toca subir de peso, aumentamos la cantidad de proteínas de su dieta. Por ejemplo, con 200 gramos de bistec a la parrilla, un par de huevos fritos con aceite de oliva de virgen extra y unas rebanadas de pan paleo", prosiguió explicando el chef, detallando la alimentación que sigue Chris para preparar sus papeles y mantener su físico entre películas. "También toma un batido verde compuesto por polvo de proteína de origen vegetal, espirulina, col rizada fresca, menta, mango congelado, aceite de oliva y sal marina", destacó. Cocinar para Chris Hemsworth le abrió las puertas para darse a conocer entre sus compañeros de reparto: "Cuando trabajaba en Los Vengadores, formamos una pequeña cocina fuera del estudio donde se rodaban las películas y cocinaba para todos, para Chris Evans (Capitán América) o Robert Downey Jr. (Iron Man)", recordaba el año pasado en una entrevista en El País.