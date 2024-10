Así es Changpeng Zhao, el preso más rico de Estados Unidos

Dicen que los ricos también lloran y en esta ocasión también podríamos añadir que incluso van a la cárcel. Hasta hace unas semanas, Changpeng Zhao, de 47 años, fundador y líder de Binance, el mayor mercado de criptomonedas del mundo era uno de los presos más ricos del mundo y tanto fue así, que aún entre rejas, su patrimonio se disparó.

Zhao, conocido con el apodo de 'CZ', fue condenado el pasado mes de mayo a cuatro meses de prisión tras declararse culpable de blanquear dinero a través de su plataforma. Sin embargo, lejos de venirse abajo, el empresario, quien también cumplió con el requisito de pagar 50 millones de euros en multas, continuó trabajando sin descanso ya que desde su declaración de culpabilidad ( en noviembre de 2023), Binance incrementó su dominio entre las plataformas de intercambio de criptomonedas a nivel mundial en términos de volumen de operaciones.

Con una fortuna estimada en 60.000 millones de euros, Changpeng, quien actualmente ocupa el puesto 25 de las personas más ricas del mundo y que dejó de ser CEO en noviembre de 2023, como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., se ha convertido así en la persona más rica que ha cumplido una pena de prisión en Estados Unidos.

"Estamos encantados de que 'CZ' esté en casa con su familia", dijo un portavoz de Binance a los medios de comunicación estadounidenses después de que el multimillonario abandonara la prisión federal Lompoc II en California.

Según una declaración oficial del Departamento de Justicia de EE. UU., la declaración de culpabilidad de 'CZ' incluía no sólo violaciones a la ley AML (las siglas en inglés de Anti-Money Laundering o lo que es lo mismo prevención de blanqueo de capitales en español) sino también transferencias de dinero sin licencia y violaciones a sanciones por valor de 890 millones de euros al procesar transacciones ilegales.

La sentencia de cuatro meses de Zhao no solo fue un gran alivio, ya que la justicia de EE. UU. originalmente buscó que cumpliera 36 meses de prisión para "reflejar la gravedad del delito", sino que también fue bastante irónico pues "4" es un número que el empresario utiliza con frecuencia para comunicar la importancia de ignorar el FUD (miedo, incertidumbre y duda) y centrarse en la ejecución de tareas esenciales. Al decir «Número 4», 'CZ' está recordando a su equipo y a la comunidad que deben mantenerse enfocados y no dejarse llevar por la negatividad externa.

Familiares, amigos y decenas de empleados actuales y anteriores de Binance pidieron al juez Jones que tuviera indulgencia con Zhao, quien también recibió el apoyo de los empresarios e inversores de criptomonedas en estos difíciles momentos para el empresario.

Zhao es padre de cinco hijos. Tiene dos hijos adultos con su esposa y expareja Weiqing 'Winnie' Yang, y tres hijos pequeños con la cofundadora de Binance y actual socia Yi He.

La primera esposa del gurú cripto Yang, dijo que él siempre tenía tiempo para sus hijos cuando eran adolescentes, que volaba a Tokio para ayudarlos con sus problemas escolares, y que frecuentemente iba de campamento junto a ellos.

Yi He, actual pareja de Zhao dijo en una carta que sus hijos son "muy cercanos" a su padre y lo han extrañado mucho durante su tiempo en prisión. Yi He también escribió que Zhao no está obsesionado con los bienes materiales y está bastante feliz con su modesto estilo de vida. "No sabe nada sobre joyas ni artículos de lujo, tampoco sobre coches ni las subastas de arte que tanto apasionan a la gente rica", escribió su pareja, señalando que Zhao conduce una minivan Toyota.