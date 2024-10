La transformación de Leire Martínez desde que la conocimos hace 17 años en 'Factor X'

© Factor X

Aunque ha alcanzado el éxito a nivel internacional como vocalista de La Oreja de Van Gogh, a Leire la conocimos antes como concursante de Factor X. Participó en la primera edición del talent, emitido en Cuatro en el año 2007, y se quedó a las puertas de la final interpretando temas como Left outside alone, de Anastacia, o Sin ti no soy nada, de Amaral.