Quién es Gray Sorrenti, la hija del reconocido fotógrafo de moda Mario Sorrenti que sale con Romeo Beckham

Hay imágenes que hablan por sí solas. El último paseo de Romeo Beckham, de 22 años, por las calles de Nueva York ha sacado a la luz que está de nuevo ilusionado después de su ruptura a principios de año con Mia Regan. El hijo de David Beckham fue captado besándose con la fotógrafa de moda Gray Sorrenti, de 24 años, que ha seguido los pasos de su padre en el mismo campo profesional. De hecho Mario Sorrenti, de 52 años, es uno de los fotógrafos más importantes del mundo de la moda, artífice, entre otras, de la campaña de Calvin Klein Obsession de los años 90 protagonizada por Kate Moss.

© Getty Images

Durante este paseo las muestras de cariño de Romeo y Gray fueron constantes. Besos y abrazos en la calle ajenos a la expectación de quienes caminaban a su lado. Ambos compartieron un estilo informal y desenfadado, con prendas anchas y cómodas, vaqueros y camisas. Gray llevaba además una camiseta anudada a la cintura que acentuaba su figura.

© @davidbeckham

Las primeras imágenes en las que se vio junta a la pareja datan de finales de septiembre, cuando se les fotografió en la fiesta que la marca Saint Laurent celebró después de su desfile en la Paris Fashion Week. Romeo visitaba entonces la capital francesa con su madre Victoria, que también presentó los diseños de su colección en la citada pasarela. Por el momento ninguno ha hecho comentarios acerca de su relación ni compartido imágenes en sus perfiles (el de Gray se dedica sobre todo a reflejar su faceta profesional).

Gray Sorrenti nació en el año 2000 en Nueva York en el seno de una familia de artistas de origen italiano. Es hija de los también artistas Mario Sorrenti y Mary Frey, dos fotógrafos de reconocido prestigio, y tiene un hermano Arsun, que es músico. Su tía, Vanina Sorrenti, también ha desarrollado su profesión tras el objetivo de una cámara y sus abuelos eran los artistas Francesca y Davide Sorrenti, que también destacaron con una cámara de fotos. Un increíble legado familiar que ha heredado Gray, que cogió su primer objetivo cuando tenía 13 años.

© Getty Images Gray Sorrenti con sus padres y su hermano

Con 18 años hizo su primera campaña para Loewe (de la línea más veraniega de la firma Paula’s Ibiza), lo que le reportó un gran reconocimiento internacional. Su talento la ha llevado a colaborar además con otras marcas como Saint Laurent y publicaciones como i-D y The Wall Street Journal, para cuya portada captó a Jennifer Lopez. “Aún tengo que descubrir quién soy en la fotografía” declaró en Vogue España en 2021. Reconocía entonces sus vínculos con Europa y concretamente con España.

“Mi padre iba a Italia a ver a nuestra familia y he estado largas temporadas en Mallorca (tenemos casa allí). Me siento a gusto en Nueva York porque es mi ciudad, pero no puedo decir que creciera solo allí. Tengo grandes amigos y muchos recuerdos de fechas especiales en España, así que siento como si fuese mi segunda casa” comentaba.

© @victoriabeckham

Recordemos que los Beckham vivieron en Madrid desde el año 2004 cuando el jugador fichó por el Real Madrid, equipo que abandonó en 2008 después de quince años de andadura. La pareja tenía entonces dos hijos mayores, Brooklyn y Romeo, y fueron padres en la capital de Cruz, el menor de los niños. Su hija Harper nació cuando ya se habían instalado en Los Ángeles, en 2011.

A principios de este 2024 Romeo y Mia ponían fin a su noviazgo. Fue la modelo quien lo anunció en sus perfiles sociales con este mensaje. “Hemos crecido juntos desde que tenemos 16 y tras cinco años siendo novios seguiremos estando el uno para el otro, pero no de manera romántica”. La expareja parece que mantiene una relación cordial a juzgar por las imágenes en las que se les vio cogidos de la mano unos días después de este comunicado. A Romeo, que ha seguido los pasos de su padre en los terrenos de juego, le han relacionado con diversas parejas a lo largo de estos últimos meses, entre ellas con la creadora de contenido digital Sophie Julia con quien se le vio en una fiesta.