La boda de Matilde, hija de Jose Mourinho, en su lujosa finca de Portugal y al ritmo de Bryan Adams

Le llaman 'The Special One', pero Jose Mourinho sí que acaba de disfrutar de uno de los días más especiales de su vida tras llevar a hija a al altar. Es Matilde, quien contraía matrimonio este fin de semana con su novio de hace nueve años, en lo que fueron dos días de celebración por todo lo alto. Un enlace de ensueño que ha tenido lugar en la impresionante finca que el laureado entrenador tiene en Portugal, sitio donde se desarrollaba tanto la ceremonia como el posterior banquete.

© redes sociales

Rodeados de sus familiares y amigos, los novios se dieron el 'sí, quiero' ante unos 300 invitados que quisieron acompañarlos en esta fecha tan importante para la pareja. Bajo un ambiente formidable y con muchas ganas de pasarlo bien, todos ellos se dieron cita en la lujosa propiedad del técnico luso que está ubicada en Azeitão (Setúbal). Se trata de una pequeña y tranquila localidad en el centro del país que, como era de esperar, se vio completamente revolucionada por el evento.

© redes sociales

Numerosos vigilantes de seguridad y la propia policía del municipio se encargaron de mantener la privacidad de la fiesta, que tuvo su punto álgido el sábado por la tarde tras la preboda que habían organizado el viernes noche con una cena en la casa museo José Maria da Fonseca. Llegado el gran momento, tal y como recoge el medio portugués Flash!, la diseñadora de joyas se casaba con el consultor inmobiliario británico Danny Graham después de casi una década de relación y tras comprometerse en agosto de 2023.

© redes sociales

Con su vestido blanco de encaje, escote de palabra de honor y larga cola, la protagonista lucía espectacular gracias a ese look que acompañaba con el pelo recogido en moño. Su ya flamante marido, por su parte, apostaba por un elegante traje de chaqueta y corbata color azul oscuro. A destacar también la cuidada decoración de las mesas, con velas encendidas para crear una atmósfera mágica e irrepetible.

© redes sociales

El convite fue de lo más animado y los recién casados hacían su entrada triunfal al ritmo del mítico tema Summer Of '69, de Bryan Adams, entre los vítores y aplausos de los presentes. Después, todos les habrían hueco en el centro de la pista para el baile nupcial, donde sonaba la canción Belong Together, de Mark Ambor. En primera fila y grabándolo todo con su móvil estaba el orgulloso 'Mou', quien no podía disimular su enorme alegría viendo tan feliz a su Tami, como la llaman su gente de confianza.

© redes sociales

A sus 61 años, el actual entrenador del Fenerbahce turco quiso que todo fuera muy familiar, puesto que él mismo nació y se crio en Setúbal (a unos 50 kilómetros de la capital, Lisboa). Una boda donde no han faltado su mujer y madre de la novia, Matilde Faria, y su otro hijo en común, Jose Junior (24 años), que ha seguido los pasos de su padre en el mundo del fútbol. En cuanto a la mayor de los dos hermanos, a quien le espera ahora su luna de miel, es licenciada en Bellas Artes, tiene un máster en moda y diseño y en 2020 fundó su propia su marca de joyería.

© Getty Images Jose Mourinho, con su mujer y su hija en una imagen de archivo

