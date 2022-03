Matilde, hija de Jose Mourinhno, de 'it girl' a empresaria de éxito Licenciada en Bellas Artes y con más de 33.000 seguidores en las redes sociales, lanzará el próximo mes de diciembre su propia firma de joyas 'made in Portugal'

Fue en 2015 cuando la hija mayor del entrenador Jose Mourinho, Matilde Faria decidió salir de su anonimato para acompañar a su padre a la entrega de premios celebrada en Londres y el resto es historia pues ha acabado convirtiéndose en una de las chicas del momento en el Reino Unido, donde tiene establecida su residencia. El vestido negro de sugerente escote, que eleigió en aquella ocasión, no pasó desapercibido para nadie y fueron muchos los que comenzaron a interesarse por aquella chica de 18 años recien cumplidos.

Ahora, cinco años después de aquel debut, Matilde se ha convertido en toda una creadora de tendencias y puede presumir de tener en su Instagram, nada más y nada menos, que 33.000 seguidores. Sin embargo, y a pesar de ser toda una influencer en el mundo de la moda, la hija del ahora entrenador del Tottenham acaba de licenciarse en Bellas Artes por la Universidad de Buckingham y ha comenzado a dirigir sus pasos hacia el mundo empresarial y más concretamente hacia el mundo de las joyas y el próximo mes de diciembre su propia firma verá la luz.

Matilde, quien no ha olvidado sus raíces lusos, centro su trabajo de fin de carrera en la labor artesanal que caracteriza a los joyeros de Viana do Castelo, a 70 kilómetros de la frontera con Galicia, y fue durante esta tesis que se empapó tanto de su tarea que decidió lanzarse a la piscina y montar su propia empresa con la que espera poder llevar la marca ‘made in Portugal’ alrededor del mundo, tal y como ha hecho su compatriota, Cristiano Ronaldo.

“Después de un año ‘MATILDE Sustainable Jewellery’ finalmente está aquí” anunciaba Matilde. “El lanzamiento será en diciembre de 2020 y espero que te unas a mí en el viaje hacia una industria de la joyería más sostenible. Visítanos y síguenos para obtener más información sobre algo que significa tanto para mí. Gracias a todos los que han hecho esto posible”, explicó la hija de Mourinho, quien actualmente tiene 24 años.

A medio camino entre Londres y Oxford, Matilde se encuentra centrada ahora completamente en este nuevo proyecto después de poner fin el pasado enero a su relación de cuatro años que mantenía con el británico Danny Graham.

La hija del técnico, a quien llaman cariñosamente ‘Tita’, tiene un hermano menor llamado José Mario Jr, de 19 años, y además de vivir en Portugal y el Reino Unido también ha pasado parte de su vida en Italia y España.En el pasado fue relacionada con Niall Horan de One Direction, después de ser fotografiados juntos viendo un partido de fútbol en Stamford Bridge, sin embargo, y a falta de confirmación oficial por parte de la pareja, el noviazgo tan solo se quedo en un rumor.

