Comienza una batalla legal entre la nueva pareja y la todavía mujer de Charles Spencer

Nunca ha ocupado una posición discreta en la alta sociedad británica y todo apunta que ahora se está gestando un nuevo episodio de su intensa vida. Charles Spencer, hermano de la fallecida Diana de Gales y el tío “incondicional” del príncipe Harry, anunció el pasado junio que se estaba separando de su tercera esposa, Karen Villeneuve. En un principio no había señales de que la ruptura fuera a terminar en batalla, el panorama ha cambiado. Si hace unos días la noticia era que el noveno conde Spencer podría haber recuperado la ilusión al lado de una reputada arqueóloga y profesora de universidad de origen noruego, ahora la trama da un giro y los medios británicos advierten que esta arqueóloga, a la que ya se refieren como su nueva pareja, está demandado a su ex mujer, la todavía condesa Spencer.

© Charles Spencer Charles Spencer y su tercera exmujer, Karen

“La profesora Catrine Jarman, de 42 años, arqueóloga noruega especializada en los vikingos, ha presentado una demanda contra Karen Spencer, de 52 años, la tercera esposa del conde Spencer”, publica The Telegraph, que asegura que la denuncia se presentó el pasado jueves y que de momento no hay más detalles disponibles, al margen de que la condesa Spencer (que usará este título hasta que se haga efectivo el divorcio) se representará a sí misma en este proceso, mientras que Jarman ha cogido un bufete de abogados, que no es el mismo que representa a Charles Spencer, que cumplió los sesenta el pasado mayo, en su proceso de divorcio.

© Cat Jarman Charles Spencer y Cat Jarman en Althorp House

El hermano de Diana de Gales y la profesora Cat Jarman al parecer se conocieron gracias a la excavación que se realizó durante el verano de 2021 en los terrenos de Althorp, la propiedad que viene vinculada históricamente al título de Conde Spencer, casa a la que se trasladó Diana cuando murió su abuelo y su padre heredó el condado y sus propiedades. Charles Spencer se lanzó al proyecto de buscar los restos de una antigua villa romana en sus terrenos en un proceso que fue grabado para un documental de Canal 4. Los intereses compartidos les llevaron a crear junto al periodista y religioso británico Richard Coles, el podcast The Rabbit Hole Detectives, que comenzó en enero de 2023 con bastante éxito y sobre el que acaban de publicar un libro.

© @catjarman El Conde de Spencer, a la izquierda, con Cat Jarman, con quien copresenta un conocido podcast, 'The Rabbit Hole Detective'

Fue la semana pasada cuando el conde y la arqueóloga hablaron por primera vez de una relación a la que todavía no han puesto etiqueta. Cuando se le preguntó sobre los rumores de que entre ellos había surgido una “una relación cercana”, el conde le dijo The Times: “Estamos muy unidos. Bueno, lo suficiente”. Esta podría ser la confirmación de que Charles Spencer sigue creyendo en el amor, a pesar de que haya contratado a la célebre baronesa Fiona Shackleton para negociar los términos de su tercer divorcio. Hay que recordar que Shackleton, alias "magnolia de acero", representó a Carlos III durante su divorcio con Diana de Gales, también al príncipe Andrés, a Paul McCartney, a Madonna y recientemente a la princesa Haya de Jordania, para la que batió un récord en un proceso de divorcio que hasta la echa es el más caro del Reino Unido.

© Gtresonline Charles Spencer con el príncipe Harry durante un homenaje a Diana de Gales

Hay que recordar que Charles Spencer se casó por primera vez en 1989, cuando tenía 25 años, con la modelo Victoria Lockwood. Tuvieron cuatro hijos: Kitty, las gemelas Eliza y Amelia y Louis Frederick, que será el que heredará de su padre el título nobiliario de la familia. En 2001, Charles se casó d e nuevo con Caroline Hutton y tuvo dos hijos: Edmund y Lara Caroline. Con su hasta ahora esposa, Karen Villaneuve, se casó en el año 2011 y tuvieron a Charlotte Diana Spencer.