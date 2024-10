James Middleton: las 5 revelaciones más impactantes de su libro

El hermano de la princesa de Gales, James Middleton, acaba de publicar su libro Meet Ella: the dog who saved my life ("Conoce a Ella: el perro que me salvó la vida"). "Solo 'Ella' me dio motivos para seguir viviendo", escribe. A través de estas páginas, James habla como nunca de la paternidad y de cómo es su relación con sus dos hermanas; Kate y Pippa Middleton, quines estuvieron a su lado en sus momentos más complicados. Estas son las cinco revelaciones más impactantes de su libro...

© Richard Murgatroyd

Kate contó a sus hermanos, James y Pippa, en el pub The Old Boot, que estaba comprometida, solo 48 horas antes de que la noticia se hiciera pública. No pudieron dar rienda suelta a su emoción para que nadie sospechara nada. En cuanto a la boda, James revela que tomó lecciones de oratoria para poder leer bien durante la ceremonia y que no miró a los novios por miedo a que le entrara una risa nerviosa. Sobre Guillermo, cuenta que al príncipe no le gusta la "naturaleza competitiva" de los Middleton, que surge "cada vez que jugamos a nuestro juego de cartas favorito, Racing Demon". "Se estremece ante nuestra determinación despiadada de ganar a toda costa", dice. James hace muchas menciones a la Reina Isabel. Recuerda el día en el que se dirigió a ella de manera equivocada y cómo esta pasó el error por alto ofreciéndole algo de comer. Cuenta, además, que cada vez que visitaban Sandringham, la Reina recibía con agrado a "Ella" y que armaron juntos un rompecabezas durante unas Navidades: "En cierto modo, sentí que la Reina estaba llenando un vacío del tamaño de una abuelita en mi vida" Después de asistir a una boda no muy lejos de la casa de la familia Middleton, James y Alizée (su esposa ahora) decidieron quedarse a pasar la noche en lugar de regresar a la ciudad sin saber que Guillermo, Kate y sus hijos también estaban de visita. "Me despierto a las 7:30 de la mañana con unas risitas en la puerta del dormitorio. Son George y Charlotte, mis sobrinos... Alizée todavía está profundamente dormida... Bajan a la cocina y, minutos después, aparece Alizée. Lleva puesta una de mis camisetas... Y se escuchan risitas... “¿Es tu novia?”. “Sí, ella es mi novia”, y se la presento... En situaciones como esta, Alizée es maravillosamente francesa. No se deja llevar por el pánico" James cuenta que, para decorar su nueva casa, recuperó los muebles de sus abuelos, que Kate usó durante su época de estudiante en la Universidad de St. Andrews, y también que su hijo, Inigo, usa ropa "preciosa" de sus primos, que le han dado Kate y Pippa.

© Richard Murgatroyd El hermano de la princesa de Gales acaba de publicar su libro "Meet Ella: the dog who saved my life" ("Conoce a Ella: el perro que me salvó la vida"). "Solo 'Ella' me dio motivos para seguir viviendo", escribe con franqueza