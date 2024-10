La emotiva carta que Anna Ortiz, mujer de Andrés Iniesta, le dedica al futbolista tras su retirada

Cuatro días después de que Andrés Iniesta anunciara su retirada del fútbol en activo, su mujer Anna Ortiz le ha dedicado una emotiva carta donde le muestra todo su apoyo y, además, desvela algunos detalles de cómo vivieron en su familia este paso tan importante de su adiós a los terrenos de juego. "Mi amor.. llevo tiempo queriendo escribirte unas palabras para cuando llegase el momento", comienza diciendo en su misiva.

© annaortiz34 Andrés Iniesta y Anna Ortiz, con sus cinco hijos durante el acto donde el jugador anunció su retirada

"Me hubiera gustado haberlo hecho el mismo día de tu despedida.. pero ese día, como tú bien sabes, fue un cóctel de emociones", añade en el texto compartido en su perfil público. "Ahora, ya de nuevo en casa, asimilando la resaca emocional y aprovechando que todos dormís, me gustaría empezar recordando lo que hemos vivido y compartido los últimos meses, semanas y días", señala la esposa del ya exjugador manchego.

© annaortiz34

"No ha sido fácil, sobre todo para ti; dudas y más dudas... acompañadas de tantas conversaciones, a veces difíciles de digerir y más de aceptar a medida que se acercaba el momento. Ha sido un camino de mucha incertidumbre pero que hace ya mucho tiempo, aprendimos a abrazarla juntos ¡Como siempre! A día de hoy no tengo duda de que era la decisión, mi amor... ¡y sé que tú tampoco! Porque se que estás en paz", explica Anna.

© annaortiz34

Con mucho sentimiento, enumera la mujer de Andrés todas esas cualidades que hacen tan especial al hombre de su vida: "¡Recordarte que te admiro! Por tu valentía; nunca es fácil dar un paso así; por tu honestidad, fidelidad, sinceridad, humildad, por no rendirte nunca pero, sobre todo, por la persona que eres ¡Eres único mi amor! Nos sentimos tan orgullosos de ti papi!", le transmite.

© annaortiz34

Recordando cómo fue el acto en Barcelona donde el centrocampista de 40 años comunicó la noticia, expresa Anna: "Deseo que el pasado martes te sintieras feliz y orgulloso de ti, agradecido y afortunado de cerrar este capítulo de tu vida, que es y será inolvidable, mágico e irrepetible... abrazado de muchas de las personas y las que lo hicieron en la distancia, y que te han acompañado en este increíble viaje a través del fútbol ¡tu vida! ¡Un sueño que hiciste tú realidad!"

© annaortiz34

Por último, le recuerda que "¡eres ejemplo mi amor! Ahora emprendemos una nueva aventura y seguimos creando nuestro futuro, de la mano, junto a nuestros 5 hijos y nuestra estrellita que siempre nos guía (...) nos sentimos muy afortunados y agradecidos de compartir la vida a tu lado y de seguir aprendiendo de ti día tras día. ¡Gracias por tus palabras, siempre! ¡Te queremos y te admiramos!", concluye.

Las palabras de Iniesta dedicadas a su familia

Fue esta semana cuando, rodeado de toda su gente, Andrés Iniesta llegó al America's Cup Experience del Port Vell de la Ciudad Condal. Allí estaban su mujer desde hace doce años y madre de sus cinco niños: Valeria, Paolo Andrea, Siena, Romeo y Olympia, que quisieron acompañarle en esta jornada. "Tengo mi maravillosa familia, con Ana y nuestros seis pequeños. Son el motor que mueven todo y dan sentido a lo que hacemos", manifestó entonces el protagonista sin poder evitar las lágrimas.

© Getty Images Andrés Iniesta anuncia que se retira del fútbol

A su vez, cuando se dirigió a su esposa, le dijo con el corazón en la mano: "No tengo palabras para describir lo que realmente siento por ti. Pero quiero decirte que soy un privilegiado por compartir esta vida contigo. Principalmente por la persona que eres. Hemos formado esta maravillosa familia y eres nuestro espejo. Te agradezco que me aguantes, no siempre todo es tan bonito. Soy el hombre más feliz y no encontraría mujer y madre mejor para nosotros", expresó.