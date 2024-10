La divertida quedada de Ana Rosa Quintana y Emma García, así es la relación que une a ambas presentadoras

Compañeras y amigas, dentro y fuera de la pequeña pantalla. Emma García (51 años) y Ana Rosa Quintana (68), dos de los rostros más queridos y veteranos de Telecinco, han disfrutado de un estupendo plan de chicas yéndose a comer juntas. Una cita gastronómica de lo más divertida a la que también se han unido Xelo Montesinos, fundadora y CEO de Unicorn Content; y Eva Espejo Martín, directora de Fiesta. “Que buen ratito pasamos ayer, mis queridas”, ha expresado la presentadora vasca.

© emmagarciaweb

Eso sí, en tono de broma y entre risas, Emma García ha pedido que en su próxima quedada se dejasen atrás los temas laborales, ya que en el local en el que estaban comiendo tenían puesto el magazine vespertino de Ana Rosa Quintana. “Espero que podamos repetir pronto sin TardeAR de sobremesa”. Unas cariñosas palabras que ha acompañado con dos fotografías en las que se les puede ver posando de lo más sonrientes tras finalizar su comida y delante de la bodega de vinos.

© emmagarciaweb

Para este plan informal Emma García ha optado por una camisa blanca con bordados de estilo romántico que ha combinado con unos pantalones negros y un cinturón de hebilla dorada. Ana Rosa Quintana, por su parte, se ha decantado por un vestido camisero de cuero, uno de los tejidos más en tendencia en esta temporada otoñal. Un look al más puro estilo ‘rock and roll’ que ha complementado con pulseras y anillos plateados y unos llamativos pendientes largos de perlas.

Cabe recordar que Fiesta, el programa de los fines de semana de Emma García, está producido por Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. Fue a partir de 2022 cuando la presentadora comenzó a formar parte de esta empresa, ya que en julio de aquel mismo año se canceló Viva la vida, de Cuarzo Producciones. Desde entonces, es de lo más habitual verla en los grandes eventos organizados por la periodista madrileña como las fiestas de navidad o de fin de temporada en las que se congregan numerosos VIPs de Mediaset.

© emmagarciaweb

Sin embargo, su relación de amistad no comenzó hasta hace relativamente poco, tal y como confesó la que fuese maestra de ceremonias de Mujeres, Hombres y Viceversa en una entrevista que concedió a Informalia a finales de 2023. “Como profesional estaba claro que es admirable, más con todo lo que ha pasado. Pero la he descubierto como persona y la admiro muchísimo. Me ha sorprendido porque apenas había coincidido ni hablado y he encontrado a una persona que me gusta mucho”.

© emmagarciaweb

No cabe duda de que la vida les sonríe a Emma García y Ana Rosa Quintana en el terreno profesional. Un dulce momento que se compagina con lo personal. Emma mantiene una discreta historia de amor con el ingeniero Aitor Senar. Fruto de este matrimonio ha nacido su única hija en común, Uxue. La joven, que ha alcanzado la mayoría de edad este 2024, es el gran orgullo de la periodista, que la ha definido como “muy cañera y con mucha personalidad”.

© GTRES

Ana Rosa lleva más de dos décadas junto a Juan Muñoz, padre de sus mellizos Jaime y Juan, de 20 años. “Yo creo que somos muy buenos compañeros de viaje. Nos queremos y hemos creado una familia maravillosa en la que está incorporado también mi hijo mayor”, explicó haciendo referencia a Álvaro, nacido de su anterior matrimonio con Alfonso Rojo.