Miguel Lordán, el entrenador de los famosos, nos desvela los secretos de su entrenamiento

El deporte es su vocación y esa es la energía que intenta transmitir a todos sus clientes, conocidos o no. Hablamos de Miguel Lordán, un entrenador personal e influencer de fitness que nació en Barbastro (Huesca) hace 37 años. Siempre dispuesto a arriesgar, decidió convertir su afición, el ejercicio físico y la vida sana, en su profesión hace 18 años y, desde hace cuatro, se dedica a 'esculpir' en Madrid el cuerpo de todo aquel que se lo propone con su método de entrenamiento en ML Trainer, uno de los centros deportivos más solicitados por actores, modelos, cantantes, deportistas e influencers como Victoria de Marichalar, Mónica Cruz, Esther Acebo, Lydia Bosch, Macarena García, Lidia Torrent, Malena Costa, Fernando Tejero, Daniel Grao, Wally López, Iker Casillas, Dani Martín y Manu Carrasco, entre otros. Ahora acaba de publicar su primer libro, Adelgaza sin correr el que el lector “podrá encontrar una forma de motivarse y mantenerse en el deporte y pequeños tips y consejos sobre un método de entrenamiento que realmente funciona y con el que conseguirá acercarse a un estilo de vida saludable y activo”.

© ML Trainer Miguel Lordán decidió convertir su afición, el ejercicio físico y la vida sana, en su profesión hace 18 años

-¿Es un método que puede seguir todo el mundo, desde el que está acostumbrado a entrenar hasta el perezoso que quiere empezar a hacerlo?

-Te aseguro que mi método hace que el perezoso quiera y necesite hacerlo. Es más, en nuestro centro, conseguimos que el cliente disfrute en cada entrenamiento y vuelva feliz y con ganas de seguir entrenando. Esa pasión que ponemos en nuestro trabajo se refleja en los resultados de cada uno.

-¿Qué le dirías a esas personas que, en este momento, no se encuentran bien consigo mismos ni con sus cuerpos? ¿Qué consejos les daría?

-Lo primero que les diría es que no hay imposibles. Cuando algo no te gusta en tu cuerpo o en tu vida, está en tus manos mejorarlo o cambiarlo. Eso sí, lo primero es aceptar el punto de partida y empezar a modificar pequeños aspectos poco a poco, si quieres algo está en tus manos cambiarlo. Yo aquí siempre utilizo la frase de “es imposible vencer a quien nunca se rinde”. Es por eso que, en nuestro nuevo centro, VAVA STUDIO (by:Mltrainer) mi compañera Raquel Bailon y yo buscamos mantener a nuestros clientes motivados y felices. Debo decir, además, que se consiguen unos resultados espectaculares. Personalmente, no puedo pedir más.

"Quien lea mi libro podrá encontrar una forma de motivarse y mantenerse en el deporte y pequeños tips y consejos sobre un método que realmente funciona"

-La motivación es uno de los problemas principales a la hora de hacer deporte. ¿Dónde y cómo se puede encontrar?

-Para mí, no hay nada como disfrutar. Se trata de que hacer deporte no se convierta en algo monótono y aburrido. Yo trato de que mis entrenamientos no sean un sacrificio sino una 'fiesta' y creo que lo consigo.

-Teniendo en cuenta que la mayoría de la gente no dispone del tiempo necesario para prepararse como una celebrity, ¿cómo se puede introducir el deporte en la vida cotidiana con largas horas de trabajo?

-Bueno… yo creo que realmente no va en sí eres o no una celebrity. Cada persona es única y tiene una vida única, así que consiste en buscar el momento para incluir el deporte en tu vida y priorizarlo como una de las cosas a cumplir durante la semana. Yo tengo gente que entrena a las seis de la mañana y otros que prefieren a la hora de la comida o en las últimas horas de la tarde. Cada persona tiene que proponerse buscar su momento, empezar con una corta frecuencia, por ejemplo dos días a la semana para no cansarse e ir adquiriendo el hábito.

"Trato de que mis entrenamiento no sean un sacrificio sino una 'fiesta' y creo que lo consigo"

© ML Trainer "Mi método hace que el perezoso quiera y necesite hacer deporte"

-¿Qué has aprendido de trabajar con celebrities?

-Que son personas normales, con trabajos diferentes y que hay sueños que se cumple porque muchos de ellos han trabajado duro para estar donde están. Eso a mí me hace querer mejorar e ir a por más cada día.

-¿Por qué crees que les gustas tanto?

-Jajajaja… realmente no lo sé. Soy un loco de mi trabajo y eso lo demuestro en cada sesión disfrutando al máximo. La gente lo siente y se empapa de esa energía y ese disfrute, Eso, en líneas generales, es una de las cosas que pueden gustar de mí.

-Cuando llegan a ti, ¿qué es lo que buscan?

-Esto es muy individual, siempre son objetivos diferentes, así que siempre es un reto, pero eso es lo que a mí me encanta.

"Las celebrities son personas normales con trabajos diferentes"

© ML Trainer Miguel Lordán junto a una de sus clientes, la actriz y presentadora Lydia Bosch

-También les pones dietas ¿hay algo a lo que les cueste renunciar?

-Jajajaja… quizá lo más difícil sea que, en ese mundo, hay muchos eventos, casi a diario, diría, lo que hace que muchas veces sea difícil mantener una rutina de sueño o no darse un buen capricho. Pero bueno… yo siempre digo que la vida está para disfrutarla y trato de quitar importancia al no seguir al cien por cien los planes marcados.

-¿Cómo llegan a ti? ¿Quién fue el primero al que entrenaste?

-Cuándo comencé era yo el que les buscaba, ahora hay un poco de todo y muchos me llegan por recomendaciones. Daniel Grao, Wally López y Mónica Cruz fueron algunos de mis primeros clientes y, de estos, aún algunos siguen conmigo.

-¿Te incomoda la etiqueta del entrenador de los famosos?

-Podría decir que esto no es del todo así. Yo entreno a muchísima gente conocida, pero también de todo tipo, algo que me encanta.

© ML Trainer La modelo Malena Costa es otra de las asiduas a su centro deportivo

-¿A cuál de ellos le darías un 10 entrenando?

-Jajajaja… es una pregunta un poco comprometida. Cuando están conmigo, todos dan lo mejor, esa es la realidad. Yo soy el encargado de sacar un 100% de todos, así que a todos les doy un 10.

-¿Quién te lo ha puesto más difícil? ¿A quién has tenido que reñir?

-Todos tenemos particularidades diarias y hay muchos casos y miles de historias, pero mi trabajo no es reñir, ni exigir, ni martirizar sino motivar, animar y empatizar. Siempre les digo que si hoy no se pudo, mañana será mejor.

-¿Y con quién no dabas un duro por él y te ha sorprendido?

-Te va a sonar a raro, pero yo siempre apuesto por cada persona que llega a mis manos. Más que nada porque parte de mis trabajo es ese, que logren su objetivo y que se mantengan; y debo decir que lo consigo siempre.

"Yo entreno a muchísima gente, pero también de todo tipo, algo que me encanta"

-¿A quién te gustaría entrenar?

-A todas las personas que busquen llevar una vida mejor y que quieran incluir el deporte en su vida, divertirse y disfrutar de cada entreno.

-En tu lista aparecen nombres como el de Victoria de Marichalar, ¿cómo os conocistéis?

-Pues realmente fue a través de una amiga de ella, Rocío Laffón, que venía a entrenar a mi centro. Ella fue quién hizo que nos conociéramos.

"Me encantaría entrenar a la Reina Letizia. Veo que tiene un cuerpo muy trabajado, que se identifica mucho con la línea que me gusta seguir"

© ML Trainer "Victoria de Marichalar viene a entrenar cuando puede, le cuadra y yo encantado de recibirla"

-¿La sigues entrenando?

-Ella viene cuándo puede, le cuadra y yo encantado de recibirla.

-¿Te ha sorprendido positivamente por su esfuerzo?

-Yo me considero responsable del rendimiento de todos y cada uno de mis clientes, así que siempre estaré feliz con el trabajo que hace cada uno de ellos.

- ¿Cómo ve como profesional a la Reina Letizia? Tiene un físico esculpido por el deporte

-Veo que es un cuerpo muy trabajado, que se identifica mucho con la línea que a mí me gusta seguir. Además tiene un estilazo, es estupenda. La verdad es que me encantaría entrenarla.

-Una curiosidad, ¿cuándo y con quién entrena un entrenador personal?

-Hay veces que por obligación, por ejemplo con mis entrenamientos en directo a través de una cuenta que tenemos en Instagram (@mltrainerdirectos) y otras veces buscas algo distinto como motivarte con los compañeros. Un poco de pique siempre es un buen aliciente para mí jajajaja.