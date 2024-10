Gerard Piqué presume de amor con Clara Chía en Abu Dabi mientras Shakira estrena su single 'Soltera'

Gerard Piqué ha vuelto a reaparecer junto a su novia, Clara Chía. El exfutbolista, que no es muy dado a publicar fotos con su pareja -la última data de mayo de 2023-, ha compartido una instantánea con ella durante su último viaje a Abu Dabi coincidiendo con el lanzamiento del nuevo single de Shakira, Soltera. Una publicación que no ha pasado desapercibida por los fans de la cantante colombiana y hay quienes se atreven a decir que se trata de un golpe de efecto ante el exitoso estreno de la artista.

© 3gerardpique Piqué publicó esta foto junto a Clara Chía durante su viaje a Abu Dhabi

Lo cierto es que Piqué ha viajado junto a Clara Chía a la capital de los Emiratos Árabes Unidos y ha publicado una fotografía en la que aparecen, ambos de espaldas, mientras contemplan el cuadro Gelb-Rot-Blau de Wassily Kandinsky, en el Museo Louvre de Abu Dhabi. A pesar de que a ella no se le ve la cara, su melena larga y rubia es inconfundible y no deja lugar a dudas de que es ella.

El exjugador del Barça acudió al país asiático para disfrutar de un partido de la NBA, en el que coincidió con otras estrellas del fútbol como Iker Casillas, Luis Figo, Roberto Carlos o Ronaldinho, y aprovechó para hacer turismo con su novia, visitando algunos de los lugares más emblemáticos como la Mezquita Sheikh Zayed, considerada una de las maravillas del mundo moderno, o el Museo Louvre de Abu Dabi, el mayor proyecto cultural de Francia en el extranjero que fue inaugurado en 2017.

© 3gerardpique Gerard Piqué visitó la Mezquita Sheikh Zayed.

© 3gerardpique Gerard Piqué coincidió en Abu Dhabi con figuras como Ronaldinho, Iker Casillas y Luis Figo.

En la descripción de la imagen, Piqué no hace ninguna referencia a su pareja, simplemente se limita a agradecer a la ciudad lo bien que le ha acogido. Sin embargo, el hecho de que haya compartido una foto de Clara Chía no deja de ser significativo, ya que la última vez que lo hizo fue en mayo de 2023 donde se ve a los dos felices, compartiendo una tarde de ocio en Barcelona, apenas unos días después de que Shakira lanzara el tema Acróstico, dedicado a los dos hijos que comparte con Piqué, Milan y Sasha.

© 3gerardpique Gerard Piqué publicó esta foto junto a Clara Chía en mayo de 2023

Coincidencia o no, ahora Shakira lanza Soltera, su última creación musical en la que no tiene inconveniente en gritar al mundo su soltería y se lo “pasa rico” con amigas sin tener una pareja a su lado, mientras Piqué airea su relación y se divierte en una situación completamente contraria a la de su ex, de viaje con su novia por Oriente Medio. Han pasado ya dos años desde que salieran publicadas en ¡HOLA! las fotos de Piqué con su nueva ilusión tan solo dos meses después de romper con la cantante. La relación de Piqué y Clara Chía avanza con paso firme y tratan de llevar su noviazgo lejos de los focos, en cambio Shakira continúa soltera, a pesar de haber sido relacionada con Lewis Hamilton o Lucien Laviscount, y disfruta de este momento de plenitud sin necesidad de tener a nadie al lado.