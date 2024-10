Así es la vida familiar de Yon González, a punto de convertirse en padre junto a la modelo argentina Magali Aravena

Yon González está a punto de comenzar una nueva y emocionante etapa en su vida. El actor, que disfruta de un buen momento a nivel profesional, inmerso actualmente en la promoción de Beguinas, la serie para Antena 3 que protagoniza junto a Amaia Aberasturi, afrontará muy pronto un nuevo papel, el de padre, pues está esperando su primer hijo. Su pareja, la modelo argentina Magali Aravena, se encuentra ya en la recta final del embarazo y, en pocas semanas, la también influencer y empresaria dará a luz al que será el tercer hijo para ella, pero el primogénito para Yon.

© magii.aravena

Actualmente, el actor de El Internado y la modelo disfrutan de una vida tranquila y familiar en una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid. Y la familia crecerá en poco más de un mes. Magali ha entrado ya en la semana 35 del embarazo, y ella misma nota que el momento del nacimiento se acerca: "Siento que no hay más espacio y en cualquier momento exploto… me canso al caminar, estoy nuevamente sensible y un par de cositas más, pero debo decir que me muero de amor con cada patadita, cada movimiento y no vemos la hora de conocerte, peque", comentó el pasado 23 de septiembre, cuando todavía estaba de 33 semanas.

© yongonluna

La pareja ha sido siempre muy discreta en todo lo referente a su historia de amor. Tanto que es difícil establecer con precisión el momento exacto en el que comenzó su relación. Sin embargo, sabemos que llevan juntos, al menos, desde la pasada primavera. El 20 de mayo de 2023, coincidiendo con el 37 cumpleaños de Yon, Magali le dedicó un romántico mensaje de felicitación: "Felicidades, churri. Deseo que seas feliz hoy y siempre… ¡feliz cumple! ¡Te quiero, amor!", escribió. La modelo publicó, además, una fotografía en la que ambos aparecen cogidos de la mano en el coche, una de las pocas imágenes de ellos juntos que existen, así como un vídeo en el que podemos ver al actor conduciendo a su lado.

© magiii.aravena

Quién es Magali Aravena

Si bien su nombre no es, quizá, tan conocido todavía en España, Magali Aravena es una celebridad en su país natal... y en la red. Cuenta con más de 150.000 seguidores, con quienes comparte su día a día y sus estilismos. La modelo es madre de dos hijos, Valentino y Chloé, fruto de su anterior relación con el futbolista argentino Eduardo "Toto" Salvo. A finales de 2020, tras más de una década de amor, anunciaron su separación, que acaparó unos cuantos titulares en los medios argentinos especulando sobre los motivos de la ruptura: "Hola a todos, quería contarles que con Toto decidimos separarnos después de estos once hermosos años que vivimos", reveló Magali. "Sentimos que es lo mejor para los dos, está claro que nuestra prioridad siempre serán nuestros dos hijos maravillosos, su bienestar y su felicidad, siempre", concluyó, comenzando entonces una nueva etapa como mamá soltera.

En sus publicaciones se puede comprobar que, en efecto, sus niños son su absoluta prioridad. Sus planes favoritos son aquellos de los que puede disfrutar junto a Valentino y Chloé. Ellos siempre consiguen arrancarle una sonrisa: "Nací para ser su mamá y gracias a ustedes tengo el título más importante de mi vida", aseguró en el último Día de la Madre. Magali, además, aporta a la familia otro miembro, un gato llamado Donato al que adora y decidió adoptar, pese a su alergia a los felinos, porque le "robó el corazón".

© GTRES

En cuanto a Yon González, siempre ha sido bastante hermético en lo referente a su vida privada, y su relación con Magali no ha sido la excepción. El hermano del también intérprete Aitor Luna siempre evita posar con sus parejas, sin bien en su momento sí compartió photocall con su ex Ángela Cremonte, ya que ambos trabajaron juntos en la serie Las chicas del cable. En el caso de la modelo argentina, también ha decidido mantener este noviazgo fuera del foco público. Recientemente El Español publicaba unas imágenes en las que Magali, luciendo embarazo, aparece junto a Yon en Valladolid, donde el actor estaba rodando algunas escenas de su serie. El actor, por su parte, se mantiene discreto respecto a una paternidad que está a punto de estrenar.