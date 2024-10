Alba Silva habla claro sobre sus primeros días en casa con su hija: lactancia, posparto y entrega 24/7

A Sergio Rico y a su mujer, Alba Silva, les ha cambiado la vida por completo con el nacimiento de Carla, su primera hija en común que llegaba a este mundo el pasado 24 de septiembre. La mujer del guardameta no puede estar más feliz y vive con ilusión los primeros días de la vida de su recién nacida: 'Dos semanas de amor desmedido', han sido las palabras que ha compartido recientemente con sus casi 260 mil seguidores. La recién estrenada mamá ha contado además cómo están siendo estos primeros días en los que todo es nuevo para ella, incluida la lactancia, una época en la que está volcada por completo en los cuidados de su hija: "A mí me encanta vestirla, ahora yo salgo hecha un trapo pero a ella no le falta un alfiler. Hoy llevaba tres mudas para ella en el bolso y a mí se me habíua olvidado peinarme", ha comentado divertida la esposa del futbolista andaluz.