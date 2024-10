Los grandes momentos que nos ha regalado Rafa Nadal

"En esta vida todo tiene un principio y un final", ha dicho Rafa Nadal en su discurso de despedida. El tenista balear, de 38 años, se retira profesionalmente de un deporte que le ha llevado a lo más alto. La última vez que le veremos jugar será en la Copa Davis, que se celebrará en Málaga, entre los días 19 y 24 de noviembre. De este modo, Nadal siente que cierra "el círculo", pues fue en este torneo donde se alzó con su primera gran victoria en 2004, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en conseguirlo. A continuación, repasamos algunos de los mejores momentos de la trayectoria de esta leyenda viva del tenis.

© Getty Images

Su discurso viral con tan solo 13 años

Rafa Nadal ganó en el año 2000 el torneo francés Les Petits, uno de los más importantes de las promesas del tenis. Tenía 13 años y pronunció un discurso que ya dejaba entrever lo lejos que llegaría. "Creo que es importante este torneo, pero ganarlo no quiere decir que vayas a ser muy bueno. Hay que seguir entrenando", respondió cuando le preguntaron qué iba a hacer tras el triunfo

© Getty Images

Entre delfines en Miami, escenario de su primera victoria ante Federer

Cuatro años después de aquel torneo, Nadal protagonizó esta divertida imagen nadando con delfines en el acuario de Miami. Tenía 17 años y todavía no sabía que estaba a punto de hacer historia. El 28 de marzo de 2004, días después de ese divertido baño, el tenista balear jugó por primera vez con Federer, de 22 años y número 1 del mundo, y ganó por un doble 6-3 en 70 minutos. "Me siento muy feliz porque he jugado uno de los mejores partidos de mi vida. Obviamente, él no ha jugado su mejor tenis. Ésa es la razón por la que he podido vencer", dijo Nadal tras el partido

© Getty Images

Su primera Copa Davis

El 5 de diciembre de 2004 Nadal celebró su primera Copa Davis descorchando una botella de cava en el Estadio Olímpico de La Cartuja, en Sevilla. A partir de entonces, ese torneo ocupó un lugar muy especial en su corazón y por eso ha decidido retirarse oficialmente del tenis participando por última vez en él

© Getty Images

Su primer Roland Garros

5 de junio de 2005. Aquel día Nadal ganó su primer Roland Garros tras doblegar a Roger Federer en semifinales y a Mariano Puerta en la gran final. Su gesto de felicidad abrazando el trofeo se repetiría 13 veces más: en 2006, en 2007, en 2008, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2017, en 2018, en 2019 en 2020 y, por último, en 2022

© Getty Images

En el Open de China con Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero

Tres meses después de abrazar su primera ensaladera, Nadal jugó por primera vez el Open de China en 2005 junto a Carlos Moyá, que años más tarde se convirtió en su entrenador, y Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlos Alcaraz. Entre partido y partido, los tres tenistas protagonizaron esta divertida imagen a los pies del Templo Imperial Ancestral, de Pekín

© Getty Images

Su primera victoria en Wimbledon

2008 fue uno de los mejores años deportivos de Nadal. Ganó Roland Garros por cuarta vez y Wimbledon por primera vez. Estaba tan contento que celebró la victoria junto a los entonces Príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia

© Getty Images

Su primer oro olímpico

El 17 de agosto de 2008, Rafa Nadal escribió un nuevo capítulo en la historia del tenis mundial al a nueva página en la historia del tenis mundial al conquistar su primer oro olímpico en los Juegos de Pekín. Este triunfo llegó en un año estelar para el mallorquín, quien había ganado su cuarto Roland Garros consecutivo y su primer título en Wimbledon solo unas semanas antes

© Getty Images

Rafa Nadal, Premio Príncipe de Asturias de los Deportes

Nadal también recordará 2008 como el año en el que fue reconocido con el prestigioso Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. "Además de un gran tenista es un gran ser humano, un joven agradecido", dijo don Felipe en su discurso. "Su comportamiento y sus sentimientos son un gran estímulo para los niños y jóvenes, quienes además de seguir sus éxitos deportivos aprenden de él su actitud caballerosa y llena de generosidad", añadió

© Getty Images

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016

Tras debutar en los Juegos Olímpicos de Atlanta 2004 y ganar una medalla de oro en los de Pekín 2008, Nadal se convirtió en el abanderado de España durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El tenista aseguró que desfilar con la bandera de nuestro país por el estadio de Maracaná fue "un momento único y un recuerdo inolvidable". Además, en estos juegos añadió otro logro impresionante a su carrera: su segundo oro al ganar en la categoría de dobles masculinos junto a su compañero Marc López

© Getty Images

Inauguración de su academia en Manacor

El 19 de octubre de 2016 el tenista cumplió otro sueño: inaugurar en Manacor su propia academia. "Es un sueño hecho realidad", pronunció emocionado junto a su gran amigo Roger Federer

© GTRES

El besazo e su mujer en Roland Garros 2020, en plena pandemia

Uno de los momentos más emotivos de la final de Roland Garros en 2020, fue cuando el tenista se acercó a las gradas para fundirse en un cariñoso beso con la persona que lleva quince años celebrando a su lado las victorias y apoyándole en las derrotas de manera incondicional: su mujer Mery Perelló

© Getty Images

Su último Roland Garros 2022

El tenista disputó en junio de 2022 la final de Roland Garros, por última vez, ante la presencia de Felipe VI. Su ensaladera número 14 fue el mejor regalo en su 36 cumpleaños. Para él y para toda su familia, que como en casi todas las ocasiones, le apoya y anima desde las gradas

© Getty Images

Su boda

Mallorca vio nacer a los novios y ha sido testigo de la evolución de su historia de amor, que empezó cuando ellos eran tan solo unos adolescentes. Es por eso que Rafael y Mery quisieron apostar por su isla para su enlace. La liturgia, en la que estuvieron los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, tuvo una buena parte en mallorquín, incluido el momento más esperado, el del "sí, quiero", cuando dijeron "Sí, vull". Tras el cóctel y el banquete, llegó el turno de la fiesta. Un momento distendido y muy divertido en el que tanto los novios como los aproximadamente 350 invitados entre los que estaban nombres tan conocidos como Feliciano López, Albert Costa o David Ferrer, salieron a la pista para bailar

© Getty Images

Las lágrimas de Rafa Nadal en la despedida de su amigo Federer 2022

Lágrimas y mucha emoción. Así ha sido la despedida de Roger Federer como profesional del tenis. Y es que, se retira uno de los tenistas más grandes de todos los tiempos. El suizo jugaba su último partido en la Laver Cup este viernes, 23 de septiembre, y no podía haberlo hecho de otra manera que junto a su gran amigo Rafa Nadal, quien no pudo contener el llanto.

© Getty Images

Rafa Nadal operación de cadera 2023

El 3 de junio de 2023 Rafa celebró los 37 años en la clínica Teknon de Barcelona para operarse de la lesión que sufrió en el psoas ilíaco el 18 de enero, mientras competía en la segunda ronda del Open de Australia. La operación, “por vía artroscópica”, fue realizada por los doctores Marc Philippon, Jaume Vilaró y Ángel Ruiz-Cotorro, y duró dos horas y media al ser “lenta, metódica y muy pulida”, según explicaron en aquellos momento sus médicos.

© rafaelnadal

La Fundación Rafa Nadal gana el premio 'Laureus Sport for Good'

La Fundación Rafa Nadal recibió en abril de este 2024 el Premio Laureus Sport for Good en una ceremonia celebrada en Madrid y repleta de grandes figuras del deporte. Fundada en 2010, el inspirador trabajo de la organización que ayuda a cambiar las vidas de más de 8.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad en España e India.

© Getty Images

En París con su hijo para disfrutar de los Juegos Olímpicos

Rafa Nadal disfrutó de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 acompañado de su esposa, Xisca Perelló, y su hijo, Rafa desde un balcón con vistas al río Sena, donde se desarrolló el desfile de las delegaciones. Unas imagen de un feliz divertido Rafa

© Getty Images

Su partido de dobles con Carlos Alcaraz

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz debutaron como pareja de dobles en los Juegos Olímpicos de París 2024. El dúo cayó en cuartos de final de los Juegos Olímpicos ante la pareja norteamericana formada por Austin Krajicek y Rajeev Ram por 2-6 y 4-6.

© Getty Images

La emoción de portar la antorcha en París

Antes de llegar al pebetero, la llama Olímpica hace un recorrido a manos de distintas leyendas de la historia del deporte. El tenista manacorí, de 38 años, tomó el relevo del futbolista Zinedine Zidane en la recta final. Un momento cargado de emoción al que los deportistas acabaron fundiéndose en un gran abrazo